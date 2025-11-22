Apple готовит к весне 2026 года готовит сразу три устройства, и среди них бюджетная модель MacBook. Аналитики из GF Securities отмечают, что ноутбук покажут вместе с iPhone 17e и новым iPad 12-го поколения.
Apple собирается поставить в этот MacBook не чипы серии M, а мобильный SoC A18 Pro. Такой шаг сразу объясняет диапазон стоимости от 600 до 900 долларов. Так что модель станет входом в технику Apple для студентов и малого бизнеса.
Характеристики бюджетного MacBook:
- 13,6-дюймовый LCD-дисплей.
- Чип A18 Pro
- USB 3.2 Gen 2 без Thunderbolt.
- Корпус в стиле MacBook Air
- Трекпад с вибро, но без подсветки клавиатуры.
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.
Параллельно Apple перестраивает график релизов. Топовые iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Fold выйдут осенью 2026 года, а базовые iPhone 18, 18e и iPhone Air 2 - весной 2027 года.
Из-за конца поддержки Windows 10 многие пользователи вынуждены менять технику, и часть этих апгрейдов Apple хочет перетянуть на себя.
Ранее мы рассказывали, что в новые MacBook Pro можно будет вставить SIM-карту. По данным Bloomberg, обновленные яблочные ноутбуки получат не только сенсорный дисплей, но и мобильную связь.