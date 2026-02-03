Эксперты назвали лучшие 65-дюймовые телевизоры, которые не стоят 'космических' денег

Consumer Reports протестировали десятки ТВ и составили подборку тех, которые предлагают оптимальный баланс картинки, звука и современных функций.

С каждым годом крупные телевизоры становятся доступнее: теперь качественные 65‑дюймовые модели с 4K, HDR и игровыми функциями можно купить менее чем за 1000 долларов.

Эксперты Consumer Reports протестировали десятки ТВ и составили подборку тех, которые в 2026 году предлагают оптимальный баланс качества изображения, звука и современных функций.

Samsung QN65S84FA

65‑дюймовый OLED‑телевизор с 4K‑панелью предлагает очень высокое качество картинки с превосходным уровнем черного и широкими углами обзора. А интеллектуальный процессор с поддержкой AI‑апскейлинга 4K улучшает детализацию низкокачественного контента, делает фильмы и сериалы более четкими и насыщенными.

QN65S84FA также оснащён звуком с поддержкой Dolby Atmos и может работать в синхронизации с саундбарами Samsung через Q‑Symphony, что создает богатую акустическую сцену без дополнительного оборудования.

LG 65QNED90TUA

Не менее интересен LG 65QNED90TUA с технологией Mini‑LED + Quantum Dot, которая обеспечивает высокую яркость и широкое цветовое покрытие. Этот ТВ особенно хорош в ярких или слабо освещенных комнатах: подсветка Mini‑LED делает картинку "живой", а Dolby Vision и Filmmaker Mode передают оттенки близко к задумке режиссеров.

Хотя набор HDR‑форматов не столь широк, как у некоторых конкурентов, качество изображения остается на очень хорошем уровне.

Sony XR‑65X90L

Среди классических LED‑моделей выделяется Sony XR‑65X90L, который, несмотря на выход в 2023 году, сохранил актуальность благодаря своему полноэкранному подсветочному решению с локальным затемнением и мощному процессору обработки изображения.

В дополнение к отличному качеству картинки, этот телевизор также имеет очень хороший звук благодаря звуковой системе Acoustic Multi-Audio и Dolby Atmos. Недооцененной функцией, выделенной Consumer Reports, является тюнер ATSC 3.0 для приема новейшего стандарта цифрового телевидения.

Roku 65R8B5

Еще одна удачная модель в этой ценовой категории – Roku 65R8B5, которая сочетает QLED‑панель с Mini‑LED‑подсветкой и продвинутую ИИ обработку изображения. Телевизор выделяется широкими возможностями HDR (Dolby Vision и HDR10+), плавным движением в играх благодаря частоте 120 Гц и совместимости с VRR/FreeSync, а также хорошей картинкой в различных сценариях – от кино до спортивных трансляций.

Roku‑платформа делает интерфейс простым и быстрым, а встроенный Dolby Atmos создает приятный эффект объемного звучания даже без внешней аудиосистемы.

TCL 65QM7K

И, наконец, TCL 65QM7K представляет собой QLED с Mini‑LED‑подсветкой и предлагает отличную HDR‑картинку, поддержку как Dolby Vision, так и HDR10+, а также впечатляющий набор игровых функций: 144 Гц, переменная частота обновления (VRR) и AMD FreeSync Premium Pro.

TCL также получил высокие оценки за качество звука и интеллектуальные возможности Google TV, включая голосовое управление.

Ранее эксперты рассказывали, в чем разница между HDR10, HDR10+ и Dolby Vision и какой стандарт лучший для телевизора. Несмотря на общее название, это разные стандарты с разным подходом к обработке изображения, и именно от них во многом зависит качество картинки.

Напомним, в 2026 году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

