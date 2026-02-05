Эксперты выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony

Этот телевизор сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене менее $900 и является отличной входной точкой в мир OLED.

Rtings, один из наиболее популярных и авторитетных ресурсов, посвященных экспертному тестированию телевизоров, назвал LG B5 OLED лучшим доступным OLED‑телевизором, опередив Samsung и Sony.

Этот телевизор сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене менее $900 (~33 000 грн) за модель 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED, подчеркнули в BGR.

LG B5 OLED обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность, поддерживает частоту обновления до 120 Гц и технологию VRR, что делает его отличным выбором и для геймеров. Углы обзора не такие широкие, как у Samsung OLED, но все же достаточны для больших гостиных – качество изображения практически не ухудшается при экстремальных углах.

Обзорщики отмечают, что LG B5 OLED сохраняет достойное качество картинки даже при обычном освещении. Хотя в очень ярких помещениях возможны отражения – типичная особенность бюджетных OLED‑панелей.

Платформа webOS предлагает огромный каталог потоковых приложений, а встроенная обработка изображения улучшает качество контента с низким разрешением. В отличие от моделей Samsung, LG B5 OLED поддерживает популярный формат Dolby Vision HDR.

"Движение остается четким благодаря почти мгновенному отклику пикселей, а низкая задержка обеспечивает отзывчивость", – говорится в обзоре.

Если вы хотите OLED‑качество, глубокий черный цвет, 4K и игровые функции, но не готовы переплачивать за флагманские модели, LG B5 OLED выглядит лучшим соотношением цены/качества среди бюджетных OLED‑телевизоров 2026 года, согласно обзорам экспертов.

Ранее эксперты назвали лучшие 65-дюймовые телевизоры, которые не стоят космических денег. Сегодня качественные 65‑дюймовые модели с 4K, HDR и игровыми функциями можно купить менее чем за 1000 долларов.

Как УНИАН уже писал, в 2026 году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

