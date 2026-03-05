Эксперты протестировали сотни телевизоров и назвали 5 моделей, которые стоят своих денег

Среди них есть как премиальные OLED-телевизоры для домашнего кинотеатра, так и доступные варианты для повседневного использования.

Эксперты из ZDNET составили обновленный рейтинг лучших телевизоров в 2026 году на основе лабораторных и реальных тестов, включая их качество изображения/звука, размер экрана и выгодность.

В рейтинг вошли устройства от известных брендов, включая LG, Samsung и другие. Среди них есть как премиальные OLED-телевизоры для домашнего кинотеатра, так и доступные варианты для повседневного использования.

Samsung QN90F: лучший телевизор для большинства

Универсальный телевизор с разрешением 4K и поддержкой HDR10+. Он также поддерживает как виртуальный объемный звук Dolby Atmos, так и собственную технологию Samsung Object Tracking Sound+, которая синхронизирует звук с происходящим на экране.

LED-панель получила матовое покрытие для уменьшения бликов, а игровой режим поддерживает VRR и частоту обновления 144 Гц. По мнению обозревателей, это оптимальный вариант как для геймеров, так и любителей кино.

Hisense U8QG: лучший телевизор для светлых комнат

Эта модель отличается очень высокой пиковой яркостью – до 5000 нит, благодаря чему изображение остается четким даже при ярком солнечном свете. Телевизор поддерживает кадровую частоту 165 Гц, технологию Dolby Vision IQ и режим IMAX Enhanced для просмотра фильмов в максимально близком к оригиналу формате.

Дополняет впечатление поддержка Dolby Atmos: объемный звук усиливает эффект присутствия при просмотре фильмов и сериалов. Такой телевизор подойдет для стриминга, просмотра ТВ, спортивных трансляций и игр.

Sony Bravia 8 II: лучший OLED-телевизор

Среди OLED-телевизоров выделяется Sony Bravia 8 II. Устройство оснащено студийно откалиброванной OLED-панелью, которая обеспечивает высокую контрастность и точную цветопередачу. Sony также использует технологию Acoustic Surface Audio+, превращающую экран в источник звука и создающую эффект пространственного аудио.

Это практически идеальный вариант для тех, кто готов вложиться в премиальный OLED-телевизор, отметили авторы. Модель отлично подходит для просмотра спортивных трансляций, фильмов и современных видеоигр.

Roku Smart TV: лучший бюджетный телевизор

Телевизоры этой линейки предлагают достойное качество изображения и удобную "умную" платформу с популярными стриминговыми сервисами. В устройствах Roku также доступны голосовое управление и функция трансляции изображения со смартфона.

Это отличный вариант для тех, кто хочет обновить основной телевизор или приобрести второй экран без больших затрат. Даже версии с диагональю 65 дюймов обычно стоят менее 1000 долларов.

TCL QM6K: лучший телевизор с большим экраном

Любителям больших экранов эксперты советуют обратить внимание на TCL QM6K. Модель доступна с диагональю до 98 дюймов и поддерживает 4K-разрешение, частоту обновления 144 Гц и технологию Dolby Vision IQ.

Поскольку даже самая компактная версия телевизора имеет диагональ 65 дюймов, для спальни, небольших квартир или студенческих комнат лучше подойдут более компактные модели.

Эксперты отмечают, что сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

