Xiaomi представила дуэт Poco F7 Pro и F7 Ultra – это мощные и доступные смартфоны

"Ультра" получила самую продвинутую систему камер, которую Poco когда-либо разрабатывала для своих смартфонов.

Xiaomi провела презентацию, где представила смартфоны Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra – это переименованные Redmi K80 и Redmi K80 Pro для глобального рынка. Обе модели получили топовые спецификации и доступный как для своего сегмента ценник, пишет The Verge.

Poco F7 Pro – устройство среднего класса. У него 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит – больше, чем у iPhone 16 Pro Max. Телефон работает на базе экс-флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, имеет 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера состоит из двух сенсоров: Light Fusion 800 на 50 Мп и 8-Мп сверхширика. Фронталка – 20 Мп. Устройство получило батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и корпус с защитой IP68.

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Стоимость Poco F7 Pro за версию 12+256 ГБ составляет 599 евро, модель 12+512 ГБ оценили в 649 евро. Смартфон уже доступен для покупки.

"Ультра" – это флагман на базе процессора Snapdragon 8 Elite. С проводной зарядкой 120 Вт, беспроводной 50 Вт, 16 ГБ ОЗУ и в фирменном желтом цвете.

Также у него самая продвинутая система камер, которую Poco когда-либо разрабатывала для своих смартфонов. Она состоит из основной камеры 50 Мп, телеобъектива 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 60 мм и 32-Мп ширика с углом обзора в 120 градусов. Наконец, для селфи есть 32 Мп.

Стоимость Poco F7 Ultra следующая: 12 + 256 ГБ – 749 евро, 16 + 512 ГБ – 799 евро. Xiaomi обещает четыре года обновлений Android и шесть лет исправлений безопасности для обоих смартфонов.

Ранее Xiaomi 15 и 15 Ultra получили глобальные версии – цены выше, батареи меньше. К примеру, "Ультра" в Европе будет стоить дороже и Galaxy S25 Ultra, и iPhone 16 Pro Max.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

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