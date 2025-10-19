Самые простые способы сделать так, чтобы ваш медленный Android снова работал как новый

В большинстве случаев ваш девайс не умирает: он просто "задыхается" под горой цифрового мусора, который вы копили годами.

Если ваш смартфон Android начал работать заметно медленнее, не спешите покупать новый. Очень часто ваш девайс не умирает, он просто "задыхается" под горой цифрового мусора, который вы копили годами, пишут специалисты CNET.

Постоянные зависания и приложения, которые открываются целую вечность – это не приговор. Просто устройство перегружено кучей ненужных приложений, файлов и загадочных фоновых процессов, которые тратят заряд батареи. Есть несколько важных приемов, которые заставят старый аппарат снова работать так же быстро и продуктивно, как новый.

1. Почистите телефон от мусора

Со временем в памяти накапливаются старые фотографии, скачанные файлы и ненужные приложения. Все это замедляет систему, особенно на устройствах с 32 и 64 ГБ внутренней памяти.

Видео дня

Что можно сделать:

Удалите программы, которыми давно не пользуетесь.

Очистите папку "Загрузки" и "Скриншоты".

Перенесите фото и видео в облако или на компьютер.

2. Уберите лишнее с главного экрана

Красивые живые обои и десятки виджетов – красиво, но тяжело для системы. Эти элементы постоянно обновляются и используют ресурсы. Переход на статичный фон и минимализм интерфейса заметно ускорит отзывчивость телефона.

3. Оптимизируйте настройки вашего устройства

Для начала рекомендуется включить темную тему – на телефонах с OLED-дисплеями это не только экономит батарею, но и снижает энергозатратные элементы интерфейса.

Далее можно отключить автоматическое добавление значков на главный экран после установки новых приложений. Считается, что на смартфонах с 3–4 ГБ ОЗУ (обычный Android-бюджетник) отключение этой настройки + чистка виджетов и обоев дает до 5–10% ускорения интерфейса.

Еще один способ сделать старый смартфон быстрее – в настройках перейти в меню "Анимация" и уменьшить скорость или вовсе выключить анимацию. Этот прием помогает быстрее видеть отклик интерфейса, особенно на бюджетных или слегка устаревших моделях.

4. Проверьте разрешения приложений

Некоторые программы постоянно что-то делают в фоне: слушают микрофон, отслеживают местоположение или обновляются.

Зайдите в "Настройки" → "Конфиденциальность" → "Менеджер разрешений" и отключите доступ там, где он точно не нужен. Ваш смартфон вздохнет свободнее, да и батарея будет держаться дольше.

Также полезно зайти в раздел "Фоновых задач" и закрыть программы, которые работают без необходимости.

5. Сброс настроек или "заново как из коробки"

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, подумайте о полной очистке телефона (но обязательно с резервным копированием данных). Сброс вернет устройство в состояние "как из коробки", избавив от накопленных ошибок и программного мусора.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, для чего нужен порт USB-C в смартфоне помимо зарядки, и какая разница между фейковым iPhone 17 Pro Max за 5000 грн и оригиналом.

А если вы в поисках нового Андроида, но не следите активно за рынком, обозреватели называли 5 лучших смартфонов прямо сейчас до 8000 грн. Все чаще в бюджетных моделях можно найти AMOLED-панель, большие батареи с поддержкой быстрой зарядки и длительную поддержку ОС.

Вас также могут заинтересовать новости: