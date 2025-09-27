Идеальный 'бюджетник': названы 5 лучших смартфонов прямо сейчас до 8000 грн

Все чаще в бюджетных моделях можно найти AMOLED-панель, большие АКБ с поддержкой быстрой зарядки и длительную поддержку ОС.

Редакторы авторитетного портала Android Central выбрали лучшие телефоны бюджетного класса, которые выделяются на фоне конкурентов. У них получился небольшой список из пяти моделей – все в пределах 200 долларов (~8000 грн).

В материале говорится, что в наши дни лучшие смартфоны с Android стоимостью до $200 предлагают широкий спектр фишек, включая яркие AMOLED-экраны, большие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки и защиту от пыли и воды. Производители также удвоили поддержку ПО, временами предлагая почти тот же уровень, что и флагманские телефоны.

Moto G (2025) – лучший в целом. У телефона есть все, что нужно: большой дисплей 120 Гц, оптимальный процессор для скролинга соцсетей и "легких" игр, автономность на целый день и основная камера 50 Мп, которая делает неплохие фото в условиях хорошего освещения. Также есть поддержка NFC и "чистый" Android без оболочек.

Moto G Power 5G (2024) – лучшая автономность. Батарея тут всего на 5000 мАч, но работа оптимизирована таким образом, что смартфон можно пару дней не ставить на зарядку. Помимо проводной зарядкой мощностью 30 Вт, есть и беспроводная на 15 Вт.

Samsung Galaxy A16 5G – лучший дисплей. Он один из немногих в своем ценовом сегменте предлагает Super AMOLED-панель с FullHD-разрешением. Не говоря уже о поддержке обновлениями Android целых шесть лет.

Nothing CMF Phone 1 – лучшие камеры. У смартфона при себе 16-мегапиксельная селфи-камера и блок с двумя модулями на 50+2 мегапикселей, выдающие фото и видео на уровне некоторых среднебюджетных устройств.

DOOGEE Blade 10 – самый долговечный бюджетный смартфон. Устройство получило крепкий корпус, защищенный по армейскому стандарту MIL-MIL-STD-810H и не боится падения с большой высоты и попадания в воду. Несмотря на прочный внешний вид, толщина корпуса у него всего 10,7 мм.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

Ранее эксперты назвали смартфон с самым лучшим в мире экраном – и это не iPhone, и не Samsung.

