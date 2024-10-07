Айфон так не может: эта секретная настройка легко ускоряет любой Android-смартфон

Скачивать какие-то приложения или тратить часы на изучение руководства пользователя не придется. Достаточно следовать этим простым шагам.

Операционная система Android содержит множество скрытых настроек, о которых большинство пользователей никогда не слышали. При этом некоторые из этих функций способны существенно улучшить ваш пользовательский опыт, например ускорить работу вашего смартфона.

Для того, чтобы повысить эффективность работы вашего любимого гаджета, не нужно получать Root права или скачать какие-то приложения. Достаточно зайти в скрытые настройки устройства и выполнить пару действий.

Как ускорить телефон через режим разработчика

Чтобы активировать раздел со скрытыми функциями на Android, нужно зайти в общие настройки смартфона, затем открыть вкладку "О телефоне" и семь раз нажать на "Номер сборки" или "Версия MIUI".

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Теперь у вас появился более широкий доступ к настройкам смартфона, включая пункт "Параметры разработчика".

Обычно для работы приложений любой смартфон использует либо мощности центрального процессора (CPU), либо графического (GPU). Наша задача – перенести обработку приложений на GPU, чтобы упростить задачу процессору. Для этого в настройках разработчика делаем так:

Выбираем "Аппаратное ускорение отрисовки". В зависимости от оболочки Android может называться по-разному, например "Обработка графическим процессором". Ставим галочку напротив пункта "Ускорить работу GPU".