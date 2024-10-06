Для ее работы нужно устройство под управлением ОС Android 10 и новее.

На Android-смартфонах появился полезный функционал для борьбы с кражами, который был анонсирован еще в мае на конференции I/O 2024. Об этом пишет The Verge.

Самая примечательная из новых функций – это Theft Detection Lock. Если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда смартфон резко выхватывают из рук), экран устройства автоматически заблокируется на код-пароль.

В ситуации, когда смартфон успели украсть, его можно заблокировать удаленно по одному только номеру телефона с помощью функции Remote Lock. Третья функция, Offline Device Lock, автоматически заблокирует экран смартфона, если он длительное время находится в оффлайн-режим

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Активировать новые функции можно в разделе "Настройки" → Google → "Все сервисы" → "Защита от кражи". Нововведения постепенно будут появляться у пользователей гаджетов под управлением Android 10 и новее. Пользователи Google Pixel 7 и Xiaomi 14 пишут, что на их смартфонах уже доступны новые функции.

Как сообщал УНИАН, пользователи смартфонов Vivo уже начали получать Android 15 – даже раньше Google Pixel. Они обновятся только 15 октября. В интернете есть список из более 350 девайсов, которые будут совместимы с новой ОС.

Android 15 обещает стать интересным обновлением: система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сама сообщит, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр. А еще все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

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