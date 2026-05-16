Эксперты протестировали сотни полноразмерных наушников и назвали топ-6 лучших

Эксперты отмечают, что при выборе полноразмерных наушников стоит обращать внимание не только на звук, но и на автономность, комфорт и поддержку современных кодеков.

Авторитетное издание Tom’s Guide опубликовало свежий рейтинг лучших полноразмерных наушников на рынке. В список вошли как премиальные модели с активным шумоподавлением, так и более доступные варианты для повседневного использования.

По версии экспертов, лучшими полноразмерными наушниками прямо сейчас являются Bowers & Wilkins PX7 S3. Модель получила наивысшие оценки за качество звука, мощные басы и комфорт при длительном использовании. Но шумоподавление у них чуть хуже, чем у лидеров.

В категории лучших бюджетных наушников лидером стали CMF Headphone Pro. Несмотря на цену $100, устройство предлагает функции, которые обычно встречаются в более дорогих моделях, включая ANC и LDAC. Хотя качество звука во время звонков оставляет желать лучшего.

Лучшее активное "шумоподавление" присудили Bose QuietComfort Ultra Gen 2. Эта модель ориентирована на путешествия, работу в шумных помещениях и комфортное прослушивание музыки без посторонних звуков.

Среди моделей с самой высокой автономностью выделили Marshall Monitor III. Наушники способны работать до 70 часов с включенным шумоподавлением, а без ANC время работы еще выше.

Для аудиофилов, предпочитающих проводное подключение, в список лучших попали Meze Audio 99 Classics Gen 2. Обозреватели похвалили устройство за натуральное звучание и качественные материалы корпуса.

Bowers & Wilkins Px8 S2 замыкает топ-6, как лучшие премиальные наушники на рынке. Модель получила высокие оценки за дизайн, использование кожи Nappa и алюминия, а также почти совершенный звук. Но ценник чрезмерно высокий (около $799).

