Топ-5 лучших беспроводных наушников последних лет: рейтинг Consumer Reports

Некоторые из них вышли еще в 2022 году, но до сих пор не потеряли своей актуальности благодаря отличному соотношению цены и возможностей.

Покупка качественных беспроводных наушников – одно из лучших вложений в технологии, особенно если вы часто путешествуете, слушаете музыку в дороге или отвечаете на звонки в течение дня. Главное – чтобы звук был отличным, посадка комфортной, автономность высокой, а шумоподавление позволяло сосредоточиться на музыке или подкастах.

Анализ, проведенный Consumer Reports, охватил десятки моделей по таким критериям, как качество звука, надежность бренда и эффективность шумоподавления. Вот пять наушников, которые по их оценке заслуживают вашего внимания.

Sony WF-1000XM5

Эти легкие и хорошо сидящие наушники-вкладыши оснащены амбушюрами из специальной пены с "эффектом памяти", которые обеспечивают плотное прилегание, лучшую шумоизоляцию и комфорт, адаптируясь к форме уха, а также мощное активное шумоподавление (ANC).

Звучание теплое, с густыми басами и чёткими верхами – вокал и инструменты звучат кристально чисто. При активном ANC до 8 часов работы, с кейсом – до 16 часов. "Sony XM5 может составить конкуренцию AirPods Pro – комплимент, которым редко удостаиваются", – пишут эксперты.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

Одни из лучших наушников для шумных сред – топовый "шумодав" хорошо справляется с шумом от самолетов, поездов или улицы. Надежная фиксация, защита от брызг (IPX4), сбалансированное звучание с выразительным басом, настройка звука через приложение – делают модель отличным выбором.

Хотя эти наушники-вкладыши не дотягивают до восьми часов автономной работы Sony XM5, эти премиальные внутриканальные наушники Bose все равно обеспечивают приличные 6,5 часов.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Эти наушники выделяются стильным дизайном, большим комплектом насадок и стабилизаторов для индивидуальной подгонки. Они также имеют уровень защиты IP54, что делает их отличным выбором для занятий в спортзале или отдыха на природе.

Звук насыщенный, с акцентом на бас, в то время как средние частоты остаются достаточно ровными, чтобы вокал и основные инструменты оставались на переднем плане. ANC адаптивное: хорошо гасит случайные шумы, но может уступать в постоянном шуме. Автономность – около 7.5 ч на одном заряде + дополнительные зарядки от кейса.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 превосходят AirPods Pro 2 по качеству звука, шумоподавлению, комфорту и времени работы самих наушников (до 9 часов с ANC), а режим прозрачности отлично фильтрует звуки одним легким нажатием на корпус – так что вы сможете разговаривать, не снимая наушники.

Единственный минус AirPods Pro 3 – это то, что полный функционал (Siri, пространственное аудио, настройки) раскрывается только на устройствах Apple, тогда как на Android'фонах нет доступа к глубоким настройкам.

Anker Soundcore Space A40

Бюджетный, но сбалансированный вариант, выпущенный еще в 2022 году. Space A40 достаточно удобны для длительной тренировки в спортзале или рабочего дня, а также получили класс защиты IPX4, как и Bose QuietComfort, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что их может повредить внезапный ливень.

Кроме того, покупатели оценят отличную систему активного шумоподавления (ANC), до восьми часов автономной работы и широкий выбор настроек звука. Звучание, к слову, у них "тяжёлое" – с акцентом на низкие частоты, что может понравиться поклонникам рока, рэпа или EDM.

Напомним, пользователь составил рейтинг лучших наушников на основе 13 тысяч отзывов с Reddit. И с огромным отрывом победили AirPods Pro всех поколений.

В свою очередь УНИАН делился советами, как сделать звук в наушниках на Android-смартфоне более качественным.

