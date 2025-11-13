Apple сделает iPhone 18 Pro Max самым тяжелым телефоном в истории бренда.

В сети появился инсайд о том, что iPhone 18 Pro Max станет самым толстым и тяжелым iPhone в истории. Его масса, как утверждает инсайдер Instant Digital, превысит 240 граммов, достигнув примерно 243 г.

Сейчас самым тяжелым iPhone остается iPhone 14 Pro Max – он весит 240 грамм. iPhone 18 Pro/Pro Max также должны стать толще, чем iPhone этого года.

Источник намекает, что разочаровывающие продажи iPhone Air убедили Apple в том, что пользователи отдают предпочтение аппаратным характеристикам, а не весу и размерам телефона. Таким образом компания решила пожертвовать компактностью ради автономности и производительности.

Также в новом поколении iPhone Pro ожидаются увеличенные батареи, новый тип испарительной камеры, в которой используется нержавеющая сталь и возможные изменения Dynamic Island и Face ID.

Кроме того, ходят слухи об обновлениях камеры – основной камере с переменной диафрагмой и новом трехслойном датчике изображения, разработанном Samsung. Связано ли увеличение веса с кумулятивным эффектом нескольких изменений или с одним обновлением оборудования, остается неясным.

Ранее в сети были слухи, что Apple разделит свою линейку iPhone 18 между осенним и весенним запуском. Осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro/Pro Max и iPhone Fold, а весной 2027-го – iPhone 18, 18e и Air 2-го поколения.

Эксперты делились рабочими способами, как ускорить работу старого iPhone. Если ваш смартфон стал тормозить и реагировать медленно – не спешите менять его. Чаще всего проблемы могут быть связаны с забитой памятью и кэшем.

