В ближайшие недели Apple 'завалит' целым рядом новинок: что ожидать

Apple готовится к масштабному обновлению своей линейки устройств – новые iPhone, iPad и MacBook могут показать уже в ближайшие недели. По данным Bloomberg, компания нацелилась на запуск продуктов уже в начале марта, продолжая традицию весенних анонсов.

Наибольший интерес вызывает новость о выходе iPhone 17е уже 19 февраля. Новый самый доступный смартфон Apple получит ряд аппаратных улучшений, включая новый чип A19 и поддержку MagSafe. Цена, судя по всему, останется прежней – 599 долларов.

После iPhone 17e Apple готовится презентовать обновленные базовые модели iPad, iPad Air и MacBook Air, а также новое поколение MacBook Pro с чипсетами М5 Pro и M5 Max. Чуть позже появятся обновления для Mac Studio и Studio Display, а также для Mac mini.

Кроме того, Apple планирует выпустить более бюджетную, чем стандартные, версию MacBook. Ожидается, что стартовая цена составит 600-700 долларов, а внутри у него будет стоять процессор от iPhone.

Как полагает журналист Bloomberg Марк Гурман, проводить традиционное презентационное мероприятие с онлайн-трансляцией Apple не будет. О гаджетах расскажут в формате пресс-релиза на официальном сайте.

Если верить слухам и утечкам, Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит только три смартфона: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Сама же Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного телефона, компания готовится представить умные очки и большое обновление Siri.

