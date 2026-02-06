Рассекречен новый дешевый iPhone, который выйдет уже в этом месяце

Смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

Apple представит новый доступный смартфон iPhone 17e уже до конца месяца – ранее устройство ожидали увидеть лишь весной, но новые утечки указывают на более ранний релиз. Также в сети раскрыли ключевые улучшения будущей модели.

Как сообщает Macwelt со ссылкой на источники в цепочке поставок, смартфон анонсируют 19 февраля без лишнего шума – просто через публикацию пресс-релиза. Поставки начнутся спустя несколько дней после анонса.

По информации источников, смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, отсутствие которого стало одним из ключевых недостатков iPhone 16е. В качестве SoC будет установлен А19, который примерно на 5–10% быстрее, чем A18, установленный в iPhone 16e.

Видео дня

Прочие технические характеристики включают 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, основную камеру на 48 Мп, 12-Мп селфи-камеру, модуль Face ID, а также модем Apple C1X второго поколения и фирменный беспроводной чип N1. Цена, судя по всему, останется прежней – 599 долларов.

Информация о передней панели остается противоречивой: одни инсайдеры утверждают, что смартфон сохранит традиционный вырез-"челку", тогда как другие ожидают, что Apple все же перейдет на более современный формат Dynamic Island.

В утечке также упоминается iPad 12, который выйдет в ближайшие недели. Планшет, как утверждается, оснастят чипсетом A18 вместо ранее ожидаемого A19, что может указывать на более скромное позиционирование устройства в линейке Apple.

Ранее появилась информация, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: