Появились первые 'живые' фото iPhone 18 в переработанном дизайне

Все слухи и утечки указывают на то, что выход базовой модели задержится до весны 2027 года.

Известный инсайдер Majin Bu опубликовал первое изображение базового смартфона iPhone 18. Как утверждается, это макет, который используется производителями аксессуаров для выпуска чехлов и стекол.

На фото показан смартфон в серебристом корпусе с крупной продолговатой вставкой на задней панели и блоком двойной камеры.

Вспышка и дополнительный сенсор вынесены отдельно и находятся на заметном расстоянии от основного блока камер. В целом компоновка напоминает дизайн Pro-моделей Apple.

Видео дня

Судя по макетам, базовый iPhone 18 не получат никаких изменений с фронтальной стороны. Dynamic Island останется такого же размера, как у и iPhone 17.

Накануне главный Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил слухи, что iPhone 18 в этом году не выйдет. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и первый складной iPhone. Базовый iPhone 18 ожидается лишь весной (ориентировочно в марте-апреле) 2027 года вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

Меж тем Apple официально подтвердила, что поднимет цены на большинство своих устройств. По подсчетам аналитиков, стоимость iPhone 18 Pro может составить 1400 долларов – на 300 долларов больше iPhone а iPhone 18 Pro Max может стартовать с 1500 долларов,

Вас также могут заинтересовать новости: