Появились первые 'живые' фото iPhone 18 в переработанном дизайне

Известный инсайдер Majin Bu опубликовал первое изображение базового смартфона iPhone 18. Как утверждается, это макет, который используется производителями аксессуаров для выпуска чехлов и стекол.
На фото показан смартфон в серебристом корпусе с крупной продолговатой вставкой на задней панели и блоком двойной камеры.
Вспышка и дополнительный сенсор вынесены отдельно и находятся на заметном расстоянии от основного блока камер. В целом компоновка напоминает дизайн Pro-моделей Apple.
Судя по макетам, базовый iPhone 18 не получат никаких изменений с фронтальной стороны. Dynamic Island останется такого же размера, как у и iPhone 17.
Накануне главный Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил слухи, что iPhone 18 в этом году не выйдет. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и первый складной iPhone. Базовый iPhone 18 ожидается лишь весной (ориентировочно в марте-апреле) 2027 года вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.
Меж тем Apple официально подтвердила, что поднимет цены на большинство своих устройств. По подсчетам аналитиков, стоимость iPhone 18 Pro может составить 1400 долларов – на 300 долларов больше iPhone а iPhone 18 Pro Max может стартовать с 1500 долларов,