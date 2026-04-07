Секретов больше не осталось: дизайн всех iPhone 18 подтвержден (фото)

На снимках показаны сразу три устройства: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold.

Интернет продолжает полниться утечками по грядущим смартфонам Apple. Авторитетный инсайдер Сонни Диксон опубликовал в Х несколько фотографий, на которых показаны "болванки" iPhone Fold, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Главное внимание привлек именно складной iPhone. В отличие от привычных смартфонов Apple, он выполнен в формате "книжки" и заметно отличается по пропорциям. Устройство выглядит более квадратным по сравнению с другими складными моделями на рынке и напоминает компактный планшет.

Согласно утечке, внешний экран новинки составит примерно 5,3–5,5 дюйма, а внутренний – около 7,8 дюйма с соотношением сторон 4:3. В разложенном виде смартфон будет очень тонким – около 4,5 мм, а в сложенном – до 9–9,5 мм.

В отличие от складного iPhone, модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max внешне почти не изменятся. Они продолжат линию текущих Pro-моделей с небольшими доработками.

Базовый iPhone 18 отсутствует на снимках, поскольку его релиз, скорее всего, отложили на весну 2027 года. Такое решение, по данным Reuters, связано с желанием оптимизировать использование ресурсов и увеличить прибыль за счет продаж более дорогих моделей.

На днях сообщалось, что Apple официально приступила к производству первого складного iPhone. Новинку должны показать на осенней презентации в сентябре вместе с iPhone 18 Pro.

По слухам, складной iPhone получит топовый чип A20 и 12 ГБ оперативной памяти, но из-за тонкого корпуса может пойти на компромиссы: например, отказаться от Face ID в пользу Touch ID и ограничиться двумя основными камерами без телеобъектива. При этом цена "раскладушки", по предварительным данным, стартует примерно с $2300.

Напомним, в марте 2026 Apple представила "народный" iPhone 17e за 599 долларов. Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".

Вас также могут заинтересовать новости: