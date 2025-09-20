В iPhone 17 Pro и Pro Max появилась уникальная функция, которой нет у конкурентов

Флагманские iPhone 2025 года стали первыми в индустрии смартфонами с поддержкой прямой записи видео в формате ProRes RAW.

Apple выпустила обновленное приложение Final Cut Camera 2.0 с поддержкой всех функций камеры в новом поколении iPhone. Ключевыми нововведениями стали поддержка ProRes RAW и технологии Genlock для Pro-моделей.

Как пишет ITHome, это обновление сделало iPhone 17 Pro и Pro Max первыми смартфонами на рынке с поддержкой прямой записи видео в формате ProRes RAW. Сама Apple называет свои флагманы полноценными инструментами для кинопроизводства.

Поддержка ProRes RAW на смартфоне позволяет получать необработанные данные с датчика камеры. У пользователей появится больше возможностей при последующей корректировке отснятого материала. Съемка доступна в режиме Open Gate, использующий полную матрицу камеры для захвата большей части сцены, чем стандартное 4K.

Благодаря реализации технологии Genlock iPhone можно синхронизировать с другими камерами, в том числе профессиональными, с точностью до кадра. Обновление также включает быстрый доступ к телевику с ЭФК 200 мм и динамическую регулировку ориентации видео с фронтальной камеры

Для работы с Final Cut Camera 2.0 нужен iPhone XS или более новая версия с iOS 18.6 (или более поздней), тогда как часть функционала эксклюзивная для iPhone 17 Pro с iOS 26.

Ранее обозреватели выяснили, сколько на самом деле работают смартфоны серии iPhone 17. Ожидаемо, лидером по времени автономной работы стал iPhone 17 Pro Max, но тонкий iPhone Air тоже удивил. А еще он прошел тест на прочность JerryRigEverything

Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти неотличима от iPhone 17. Значимые изменения Apple приберегла на 2027 году к 20-летие iPhone.

