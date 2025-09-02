Теперь в дизайне смартфонов сомневаться не приходится.

Производитель аксессуаров UAG разместил у себя на сайте рендеры чехлов для семейства iPhone 17, презентация которых пройдет на следующей неделе. Все предыдущие утечки по дизайну можно считать подтвердившимися.

Базовый iPhone 17 сохранит дизайн от предшественника, тогда как iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат массивный блок камер почти во всю ширину задней панели. На чехлах есть вырезы для кнопки управления камерой и кнопки действия.

В iPhone 17 Air, который заменит в линейке iPhone модель с приставкой Plus, тоже будет горизонтальный выступ камеры, но заметно меньше по сравнению с "прошками" Это связано с тем, что e iPhone 17 Air будет только одна камера и вспышка из-за корпуса толщиной всего 5.5 мм.

Видео дня

Дата ивента iPhone 17 уже объявлена официально. Apple представит свои новые смартфоны уже 9 сентября. В этот же день ожидается премьера новых смарт-часов Watch Series и наушников AirPods Pro 3.

Также в рамках сентябрьского мероприятия Apple объявит дату выпуска iOS 26, watchOS 26 и других операционных системы.

Ранее журналисты собрали 15 ключевых нововведений в iPhone 17 Pro и его увеличенной версии Pro Max, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации 9 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: