До ежегодной презентации Apple остался ровно месяц.

Несмотря на активный иск от Apple, инсайдер Джон Проссер и автор YouTube-канала fpt., опубликовал новое видео с демонстрацией iPhone 17 Pro в мельчайших подробностях. Кроме того, он показал iPhone 17 Air и базовый Айфон 2025.

Уже практически подтверждено, что новые "прошки" получат заметные изменения. В частности, блок камер станет прямоугольным в стиле Google Pixel, но расположение объективов не изменится. А вот вспышка и LiDAR "уедут" на правый край.

Еще из-за нового блока камер логотип Apple сместится ниже центра задней панели. Как пишет Проссер, с такой задней крышкой iPhone 17 Pro/Pro Max должны получиться более узнаваемыми.

Также в ролике можно увидеть новые расцветки iPhone 17 Pro (оранжевую и синюю). Это серьезное отступление от привычной палитры "прошек", которая обычно ограничивалась серебристым, черным и синим.

Что до тонкого и легкого iPhone 17 Air, то он получит горизонтальную полоску, чтобы соответствовать iPhone 17 Pro и отличаться от iPhone 16e. Обычный iPhone 17, как уже сообщалось, не получит изменений в дизайне.

В прошлом месяца Apple подала в суд на Джона Проссера за слив дизайна iOS 26. Компания считает, что у него был доступ к тестовому iPhone с бета-версией iOS 26 на борту.

Сразу несколько проверенных источников раскрыли дату анонсу флагманской линейки iPhone 17. Презентация состоится 9 сентября. Вместе с ними покажут часы Apple Watch Series 10 и, возможно, наушники AirPods Pro 3.

