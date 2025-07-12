Осталось всего два месяца до релиза.

До выхода iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max осталось всего два месяца, и об устройствах следующего поколения Apple ходит много слухов. Одну и ту же информацию повторяют несколько инсайдеров – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Редакция портала MacRumors собрала 15 ключевых нововведений в iPhone 17 Pro и его увеличенной версии iPhone 17 Pro Max, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации осенью 2025 года.

Переработанный Dynamic Island. Ходят слухи, что Apple впервые с 2022 года уменьшит размеры выреза в экрана – в результате этого, смартфоны также получат уменьшенную "металинзу" для системы Face ID.

Ходят слухи, что Apple впервые с 2022 года уменьшит размеры выреза в экрана – в результате этого, смартфоны также получат уменьшенную "металинзу" для системы Face ID. Аккумулятор 5000 мАч для iPhone 17 Pro Max. Новый топовый iPhone сможет работать до 35 часов на одном заряде, а возможно, и дольше.

Новый топовый iPhone сможет работать до 35 часов на одном заряде, а возможно, и дольше. Расположение логотипа Apple. Из-за нового блока камер "яблоко" переместится ниже центра задней панели. С такой задней крышкой iPhone 17 Pro/Pro Max должны получиться более узнаваемыми.

Из-за нового блока камер "яблоко" переместится ниже центра задней панели. С такой задней крышкой iPhone 17 Pro/Pro Max должны получиться более узнаваемыми. Более быстрая зарядка MagSafe. По слухам, новые премиальные iPhone получат беспроводную зарядку на 50 Вт – быстрее, чем у Pixel и Samsung.

По слухам, новые премиальные iPhone получат беспроводную зарядку на 50 Вт – быстрее, чем у Pixel и Samsung. Алюминиевая рамка. Задняя часть моделей Pro и Pro Max будет иметь новый дизайн – частично алюминиевый, частично стеклянный.

Задняя часть моделей Pro и Pro Max будет иметь новый дизайн – частично алюминиевый, частично стеклянный. Обновленный дизайн камеры . В 2025 году грядет первый за 6 лет масштабный редизайн задней панели iPhone 17 Pro и Pro Max. Камера теперь будет размещена горизонтально и занимать всю ширину задней панели.

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Чип A19 Pro. Более дешевые iPhone 17 и iPhone 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19. Ожидается прирост в производительности 10−15%.

Более дешевые iPhone 17 и iPhone 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19. Ожидается прирост в производительности 10−15%. Чип Wi-Fi 7 от Apple . Это будет микросхема собственной разработки Apple, а не Broadcom, который позволит айфонам работать в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно.

. Это будет микросхема собственной разработки Apple, а не Broadcom, который позволит айфонам работать в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно. 24-мегапиксельная фронтальная камера. Вместо 12-мегапиксельных модулей, впервые появившиеся в iPhone 11, будут установлены 24-мегапиксельные камеры с автоматической фокусировкой.

Вместо 12-мегапиксельных модулей, впервые появившиеся в iPhone 11, будут установлены 24-мегапиксельные камеры с автоматической фокусировкой. 48-мегапиксельная задняя телефотокамера. В iPhone 16 Pro / Pro Max эта камера имеет разрешение 12 Мп.

В iPhone 16 Pro / Pro Max эта камера имеет разрешение 12 Мп. Эксклюзивный небесно-голубой цвет корпуса . Такой уже используется в MacBook Air M4. Сообщается, что в прототипах он выглядит даже более потрясающе, чем любимый пользователей Sierra Blue из iPhone 13 Pro.

Функция двойной видеозаписи . iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max позволят пользователям одновременно записывать видео с фронтальной и задней камер в приложении "Камера".

. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max позволят пользователям одновременно записывать видео с фронтальной и задней камер в приложении "Камера". Запись видео в 8K . Поскольку ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут иметь полностью 48-мегапиксельные задние камеры, скорее всего, на этих устройствах дебютирует запись видео 8K.

. Поскольку ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут иметь полностью 48-мегапиксельные задние камеры, скорее всего, на этих устройствах дебютирует запись видео 8K. 12 ГБ оперативной памяти. Дополнительный объем памяти будет использоваться для улучшения работы Apple Intelligence. В серии iPhone 16 все модели имеют 8 ГБ ОЗУ.

Дополнительный объем памяти будет использоваться для улучшения работы Apple Intelligence. В серии iPhone 16 все модели имеют 8 ГБ ОЗУ. Система охлаждения с испарительной камерой, как в топовых Андроидах . Если слух подтвердится, это будет первая подобная реализация в истории iPhone.

Презентация iPhone 17, в том числе базовой и Air-модели, пройдет в середине сентября. Тогда же состоится полноценный релиз iOS 26 для всех.

Вместе с айфонами в сентябре представят новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods 3. А вот первые Макбуки на базе M5 решили отложить до весны 2026 года.

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