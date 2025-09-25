Особенно подвержены проблеме оказались синие вариации iPhone 17 Pro и Pro Max.

Старт продаж серии iPhone 17 ознаменовался скандалом: пользователи и независимые тестеры стали сообщать, что Pro-модели легко царапаются и получают сколы на корпусе, а некоторые устройства теряют "товарный" вид еще в магазинах. В сети ситуацию называют "скретчгейтом".

Apple дала комментарий изданию 9to5Mac и сообщила, что "царапины" на корпусе – это на самом деле не царапины, а лишь остатки покрытия с изношенных MagSafe-подставок. Такие "повреждения" легко удаляются при чистке.

Впрочем, такое объяснение компании не очень убедило ни пользователей, ни специалистов. Блогер JerryRigEverything показал, что из-за перехода с титана, использованного в iPhone 15 и 16 Pro, на алюминий края вокруг блока камер действительно подвержены царапинам. И их нельзя просто стереть.

Видео дня

Особенно ярко проблема проявляется на синих и оранжевых версиях iPhone 17 Pro/Max, где покрытие по краям корпуса может повреждаться при контакте с ключами или монетами. И единственный надежный способ защитить свой айфон царапин – использовать чехол.

Apple назвала это стандартным износом, свойственным всем алюминиевым устройствам компании, добавив, что в обычной эксплуатации смартфоны не подвергаются подобным "экстремальным" тестам.

Несмотря на критику, смартфоны iPhone 17 продемонстрировали отличные результаты в тестах на прочность. Стекло Ceramic Shield 2, разработанное в сотрудничестве Corning и Apple, стало еще устойчивее к царапинам, нагреву и другим повреждениям. А ультратонкий iPhone Air, как оказалось, невозможно согнуть руками, несмотря на корпус толщиной всего 5.6 мм.

Журналисты и блогеры в своих обзорах отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, так как функционально он никак не отличается от более дорогих прошек, уступая им лишь в деталях. А вот iPhone Air покупать не рекомендуют.

Вас также могут заинтересовать новости: