Экран вашего смартфона работает медленнее, чем должен: включите эту настройку

Многие пользователи Android даже не подозревают, что их смартфон прямо из коробки ограничивает чувствительность экрана. Из-за этого устройство может реагировать на касания медленнее, чем способно на самом деле.
Как выяснили эксперты HowToGeek, проблема решается буквально за пару секунд – достаточно включить один параметр в настройках.
Речь идет о функции повышения чувствительности сенсорного экрана. Она особенно полезна, если вы используете защитное стекло или пленку, но также может заметно улучшить отклик и без них.
Чтобы включить нужную опцию:
- Откройте "Настройки"
- Перейдите в раздел "Экран" (или "Дисплей")
- Найдите пункт "Чувствительность касания" / "Повышенная чувствительность"
- Активируйте переключатель
В некоторых оболочках функция может называться иначе – например, Screen Protector mode в устройствах Google Pixel.
После активации смартфон начинает быстрее и точнее реагировать на нажатия, прокрутку и жесты.
Почему эта функция выключена по умолчанию
Производители смартфонов намеренно снижают чувствительность экрана, чтобы избежать ложных нажатий и срабатываний. Особенно это актуально летом, когда тонкая одежда может пропускать электрические сигналы кожи.
Включение этой настройки не несет рисков и часто делает работу с телефоном заметно комфортнее. Например, при использовании защитного стекла или пленки экран может хуже распознавать касания, и дополнительная опция помогает вернуть точность
Также это может улучшить работу сканера отпечатков пальцев под экраном и упростить использование смартфона в холодное время года, если вы носите тонкие перчатки.
В итоге, если ваш смартфон кажется "медленным" при касаниях, это не всегда проблема устройства. В большинстве случаев достаточно включить одну опцию, и интерфейс станет ощутимо быстрее и плавнее.
Ранее эксперт показал, как освободить гигабайты памяти на Android без удаления приложений. Вместо того чтобы постоянно удалять приложения, можно использовать более гибкий подход к управлению памятью.
УНИАН рассказывал о процедуре, которую нужно проводить на ПК раз в месяц. Многие пользователи отмечают, что их устройство стало работать медленнее, но при этом упускают одну очень простую функцию.