Экран вашего смартфона работает медленнее, чем должен: включите эту настройку

Многие пользователи Android даже не подозревают, что их смартфон прямо из коробки ограничивает чувствительность экрана. Из-за этого устройство может реагировать на касания медленнее, чем способно на самом деле.

Как выяснили эксперты HowToGeek, проблема решается буквально за пару секунд – достаточно включить один параметр в настройках.

Речь идет о функции повышения чувствительности сенсорного экрана. Она особенно полезна, если вы используете защитное стекло или пленку, но также может заметно улучшить отклик и без них.

Видео дня

Чтобы включить нужную опцию:

  • Откройте "Настройки"
  • Перейдите в раздел "Экран" (или "Дисплей")
  • Найдите пункт "Чувствительность касания" / "Повышенная чувствительность"
  • Активируйте переключатель

В некоторых оболочках функция может называться иначе – например, Screen Protector mode в устройствах Google Pixel.

После активации смартфон начинает быстрее и точнее реагировать на нажатия, прокрутку и жесты.

Почему эта функция выключена по умолчанию

Производители смартфонов намеренно снижают чувствительность экрана, чтобы избежать ложных нажатий и срабатываний. Особенно это актуально летом, когда тонкая одежда может пропускать электрические сигналы кожи.

Включение этой настройки не несет рисков и часто делает работу с телефоном заметно комфортнее. Например, при использовании защитного стекла или пленки экран может хуже распознавать касания, и дополнительная опция помогает вернуть точность

Также это может улучшить работу сканера отпечатков пальцев под экраном и упростить использование смартфона в холодное время года, если вы носите тонкие перчатки.

В итоге, если ваш смартфон кажется "медленным" при касаниях, это не всегда проблема устройства. В большинстве случаев достаточно включить одну опцию, и интерфейс станет ощутимо быстрее и плавнее.

Вас также могут заинтересовать новости: