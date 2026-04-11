Экран вашего смартфона работает медленнее, чем должен: включите эту настройку

Речь идет о функции повышения чувствительности сенсорного экрана. Она особенно полезна, если вы используете защитное стекло или пленку.

Многие пользователи Android даже не подозревают, что их смартфон прямо из коробки ограничивает чувствительность экрана. Из-за этого устройство может реагировать на касания медленнее, чем способно на самом деле.

Как выяснили эксперты HowToGeek, проблема решается буквально за пару секунд – достаточно включить один параметр в настройках.

Речь идет о функции повышения чувствительности сенсорного экрана. Она особенно полезна, если вы используете защитное стекло или пленку, но также может заметно улучшить отклик и без них.

Видео дня

Чтобы включить нужную опцию:

Откройте "Настройки"

Перейдите в раздел "Экран" (или "Дисплей")

Найдите пункт "Чувствительность касания" / "Повышенная чувствительность"

Активируйте переключатель

В некоторых оболочках функция может называться иначе – например, Screen Protector mode в устройствах Google Pixel.

После активации смартфон начинает быстрее и точнее реагировать на нажатия, прокрутку и жесты.

Почему эта функция выключена по умолчанию

Производители смартфонов намеренно снижают чувствительность экрана, чтобы избежать ложных нажатий и срабатываний. Особенно это актуально летом, когда тонкая одежда может пропускать электрические сигналы кожи.

Включение этой настройки не несет рисков и часто делает работу с телефоном заметно комфортнее. Например, при использовании защитного стекла или пленки экран может хуже распознавать касания, и дополнительная опция помогает вернуть точность

Также это может улучшить работу сканера отпечатков пальцев под экраном и упростить использование смартфона в холодное время года, если вы носите тонкие перчатки.

В итоге, если ваш смартфон кажется "медленным" при касаниях, это не всегда проблема устройства. В большинстве случаев достаточно включить одну опцию, и интерфейс станет ощутимо быстрее и плавнее.

