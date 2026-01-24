Ваш телевизор может больше: 5 недооцененных функций, которые зря игнорируются

USB-порт на телевизоре – это не пережиток прошлого, а полезный инструмент, который способен сделать ТВ более функциональным и универсальным.

Большинство владельцев смарт-телевизоров почти не обращают внимания на USB-порты, спрятанные рядом с HDMI. После первичной настройки ТВ обычно используют через пульт, смартфон или Wi-Fi, и считается, что дополнительных разъемов просто не нужно.

Однако обычный USB-порт способен заметно расширить возможности любого телевизора – и многие об этом даже не догадываются. Эксперт портала ZDNET раскрыл недооцененные способы их использования.

1. Превратите телевизор в медиаплеер

Практически все современные модели оснащаются как минимум одним USB 2.0, а иногда и более скоростным USB 3.0. Подключив накопитель, телевизор легко превращается в полноценный медиаплеер: можно запускать видео, музыку или слайд-шоу из фото на большом экране, без интернета и сторонних приложений.

При этом файлы считываются напрямую с флешки или внешнего диска, не занимая внутреннюю память ТВ и не нагружая систему, что положительно сказывается на производительности.

2. Телевизор – "рабочее пространство"

Большой экран телевизора также можно использовать как рабочее пространство. Диагональ 55 или даже 65 дюймов отлично подойдет для многозадачности – таблиц, документов, браузера и графики.

Подключив через USB или Bluetooth клавиатуру и мышь, телевизор можно задействовать как временную замену второго монитора, особенно если нет желания тратиться на профессиональные дисплеи.

3. "Прокачайте" старый телевизор

USB-порт может быть полезен и владельцам старых телевизоров. Некоторые стриминговые устройства (например, Amazon Fire Stick и Google Chromecast) способны получать питание напрямую от ТВ. Это позволяет обойтись без розетки и сделать даже устаревшую модель телевизора "умной", подключив ее к современным онлайн-сервисам.

Впрочем, как отмечает эксперт, такой способ питания не идеален: возможны перегрев и перебои в работе, но в реальных условиях он часто оказывается вполне рабочим.

4. Зарядка мобильных устройств

Смартфон, наушники, геймпад или другое USB-устройство можно подключить к телевизору, если рядом нет адаптера. Скорость зарядки будет невысокой, поскольку ТВ-порты не рассчитаны на большую мощность, но в экстренной ситуации это может выручить.

5. Обновление ПО

Наконец, USB-порт остается важным инструментом для обновления программного обеспечения. Если телевизор не подключен к интернету или не является смарт-моделью, обновления устанавливаются именно через USB-накопитель.

Производители регулярно выпускают апдейты с улучшениями, исправлениями ошибок и новыми функциями – достаточно скачать файл с официального сайта, подключить флешку и запустить обновление.

Таким образом, USB-порт на телевизоре – это не пережиток прошлого, а полезный инструмент, который способен сделать ТВ более функциональным, удобным и универсальным. И если он у вас есть, значит, он там не просто так.

