Топ-5 полезных функций Android, которых до сих пор нет в iPhone

Некоторые из этих фич есть на Android уже много лет.

Apple славится своей простотой и надёжностью - iPhone хорошо работает "из коробки", и большинство пользователей ценят именно это. Но когда речь заходит о гибкости и свободе действий, то Android по-прежнему опережает Apple.

Многие функции, которые на Android уже давно стали нормой, на iPhone всё ещё отсутствуют. Вот 5 самых заметных примеров, которые собрали в издании Slashgear.

Обратная беспроводная зарядка

На флагманах Android вроде Samsung или Google Pixel уже давно можно заряжать другие устройства прямо с телефона - наушники, смарт-часы или даже другой смартфон. На iPhone такой возможности нет, и Apple пока не планирует её внедрять. Маленькая, но удобная функция, которая может выручить в повседневной жизни.

Расширяемое хранилище

Многие Android-смартфоны позволяют увеличить память с помощью microSD, но iPhone же ограничен встроенной памятью. Если места не хватает, придётся удалять файлы, платить за облако или покупать более дорогую модель.

Профессиональные режимы камеры

Флагманы Android дают полный контроль над ISO, выдержкой, балансом белого и съемкой в RAW. На iPhone таких встроенных возможностей нет, а чтобы получить похожий функционал, нужно ставить сторонние приложения.

Двойные приложения / клонирование

На Android можно запускать две копии одного приложения, чтобы работать с разными аккаунтами одновременно. На iPhone такой функции нет, приходится переключаться вручную или использовать веб-версии.

Открытый доступ к файлам

Android позволяет управлять файлами почти как на компьютере: открывать, перемещать, подключать флешки. iPhone же ограничивает доступ к файлам, чаще всего через iCloud или отдельные приложения, что снижает гибкость.

Ранее эксперты назвали б/у гаджеты на Android, которые можно покупать, а которые не стоит. Некоторые устройства станут отличной сделкой, а вот за другие придётся платить дважды.

