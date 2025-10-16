Топ-5 полезных функций Android, которых до сих пор нет в iPhone

Названы фичи Android, которых до сих пор нет на iPhone / Фото - CNET

Apple славится своей простотой и надёжностью - iPhone хорошо работает "из коробки", и большинство пользователей ценят именно это. Но когда речь заходит о гибкости и свободе действий, то Android по-прежнему опережает Apple.

Многие функции, которые на Android уже давно стали нормой, на iPhone всё ещё отсутствуют. Вот 5 самых заметных примеров, которые собрали в издании Slashgear.

Обратная беспроводная зарядка

На флагманах Android вроде Samsung или Google Pixel уже давно можно заряжать другие устройства прямо с телефона - наушники, смарт-часы или даже другой смартфон. На iPhone такой возможности нет, и Apple пока не планирует её внедрять. Маленькая, но удобная функция, которая может выручить в повседневной жизни.

Фото - Digital Trends

Расширяемое хранилище

Многие Android-смартфоны позволяют увеличить память с помощью microSD, но iPhone же ограничен встроенной памятью. Если места не хватает, придётся удалять файлы, платить за облако или покупать более дорогую модель.

Фото - CNET

Профессиональные режимы камеры

Флагманы Android дают полный контроль над ISO, выдержкой, балансом белого и съемкой в RAW. На iPhone таких встроенных возможностей нет, а чтобы получить похожий функционал, нужно ставить сторонние приложения.

Двойные приложения / клонирование

На Android можно запускать две копии одного приложения, чтобы работать с разными аккаунтами одновременно. На iPhone такой функции нет, приходится переключаться вручную или использовать веб-версии.

Фото - How-To-Geek

Открытый доступ к файлам

Android позволяет управлять файлами почти как на компьютере: открывать, перемещать, подключать флешки. iPhone же ограничивает доступ к файлам, чаще всего через iCloud или отдельные приложения, что снижает гибкость.

Фото - How-To-Geek

