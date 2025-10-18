Часто проблема кроется не в аккумуляторе, а в самом порте зарядки, который забился пылью и грязью.

Ситуация, знакомая каждому: вставляешь кабель в смартфон – и ничего не происходит. Прежде чем бежать в сервис или покупать новую зарядку, есть простое решение, которое можно попробовать самому.

Одной из распространенных причин неисправной зарядки является то, что зарядный порт смартфона забит пухом, грязью и другим мусором, который накапливаются в кармане или сумке. Весь этот уплотненный мусор мешает правильному подключению кабеля, пишет CNET.

Как почистить порт зарядки телефона

Для этой процедуры не обязательно иметь специальные инструменты. Все, что вам нужно – палочка для коктейля, зубочистка или другой тонкий предмет, который можно просунуть в порт, чтобы соскрести грязь.

Видео дня

Главное – действовать аккуратно и не использовать металлические предметы, чтобы не повредить контакты.

Вставьте выбранный инструмент в порт зарядки до упора и аккуратно начните счищать грязь. В порте Lightning старого iPhone можно скрести вперед-назад, тогда как в случае с USB-C требуется аккуратно счищать вокруг разъема для зарядки, который находится в центре порта.

В конце концов, вы начнете освобождать скомпактированную грязь и сможете удалить ее из порта. Процесс занимает 1 минуту, и вы можете быть удивлены, сколько всего накопилось внутри, особенно если эта первая подобная чистка.

После очистки попробуйте снова подключить кабель. Если смартфон все еще не заряжается, проверьте зарядное устройство и кабель, а при необходимости перезагрузите устройство. Но в большинстве случаев именно очистка "гнезда" помогает смартфону вновь вернуться к жизни.

Если после всех этих шагов смартфон все равно не заряжается, скорее всего, проблема более серьезная, чем казалось, возможно, с аккумулятором или материнской платой, и в этом случае лучше обратиться к специалисту.

Порт USB на вашем смартфоне – это не только средство зарядки и передачи данных. УНИАН рассказывал о пяти неожиданных способов его применения, доступных каждому.

Вас также могут заинтересовать новости: