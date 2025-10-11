Батарея телефона будет служить дольше, если не заряжать её до предела.

Эксперт рассказал, как продлить жизнь аккумулятору смартфона, и, вопреки распространённому мнению, заряжать телефон на 100% не стоит.

Директор по техническому контенту в компании Mouser Марк Патрик объяснил, что большинство смартфонов рассчитаны примерно на 500-800 полных циклов зарядки. Один цикл - это использование всей ёмкости батареи, пусть даже не за один раз. После этого срока аккумулятор начинает постепенно терять способность удерживать заряд:

"Если вы заряжаете телефон каждый день, то через полтора-два года батарея может заметно деградировать - и именно поэтому устройство начинает садиться быстрее".

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, Патрик советует не допускать разряда ниже 20% и не заряжать выше 80%. Зарядка до упора или, наоборот, полное обнуление создают дополнительное напряжение для элементов питания, сокращая их срок службы.

Современные смартфоны оснащены встроенными системами управления зарядом, но даже они не спасают от естественного износа. Поэтому Патрик рекомендует держать заряд в "золотой середине" между 20 и 80 процентами, а также включать режим энергосбережения, когда телефон не используется активно.

Ранее эксперты объяснили, можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь. Оказалось, самое главное - пользоваться оригинальными зарядками.

