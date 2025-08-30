5 лучших недорогих камерофонов по версии экспертов / коллаж УНИАН, фото Google, Apple. Digital Trends

Обычно недорогие смартфоны редко радуют качественными камерами. Но специалисты издание Digital Camera World все же отыскали исключения из правил. Тут производителям удалось сохранить баланс между доступным ценником и хорошим качество фото и видео.

У них получился небольшой рейтинг из пяти телефонов. В виде рейтинга он представлен лишь условно. На самом деле каждое место – это отдельная категория в зависимости от бюджета.

  • Лучший до 500 долларов – Samsung Galaxy A55. Специалисты отмечают высокое качество съемки днем и ночью, наличие оптической стабилизации изображения с большим основным датчиком и хорошие видеовозможности. К недостаткам отнесли отсутствие специального телеобъектива.
  • Лучший до 400 долларов – Google Pixel 9a. "Пиксельфоны" известны своим умением делать качественные снимки со сбалансированной экспозицией, яркими цветами и точными оттенками кожи. Pixel 9a также выделяется качественным портретным режимом. Слабым место назвали съемку быстро движущихся объектов и запись видео.

  • Лучший до 300 долларов – Samsung Galaxy A35 5G. Основная камера 50 мегапикселей обеспечивает четкие, детализированные снимки с хорошей цветопередачей, а 8 МП сверхширокоугольный объектив добавляет универсальности для пейзажных и групповых снимков.

  • Лучший до 200 долларов – Motorola Moto G Play (2024). Наряду с базовыми режимами фото, видео и портрета, в телефоне появился ночной режим, Spot Color, Dual Capture и многое другое. Зум ограничен 8-кратным цифровым увеличением, а постобработка делает фотографию достойной для использования в большинстве случаев.
  • Недорогой iPhone с хорошей камерой – iPhone 16е. На задней панели у него всего одна камера, но это добротный 48-мегапиксельный датчик Fusion с расширенными функциями, включая оптическую стабилизацию изображения и различные режимы фотосъемки.

Ранее эксперты протестировали главные смартфоны 2025 и определили "монстров автономности". Asus ROG Phone 9 Pro, iPhone 16 Pro Max и Asus Zenfone 11 Ultra вошли в тройку смартфонов с лучшей автономностью.

А если вы устали от "лопатофонов", журналисты нашли 5 лучших компактных смартфонов в 2025 году. Эти модели сочетают в себе компактные размеры с мощной начинкой и хорошей камерой.

