В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Motorola и даже Apple.

Обычно недорогие смартфоны редко радуют качественными камерами. Но специалисты издание Digital Camera World все же отыскали исключения из правил. Тут производителям удалось сохранить баланс между доступным ценником и хорошим качество фото и видео.

У них получился небольшой рейтинг из пяти телефонов. В виде рейтинга он представлен лишь условно. На самом деле каждое место – это отдельная категория в зависимости от бюджета.

Лучший до 500 долларов – Samsung Galaxy A55. Специалисты отмечают высокое качество съемки днем и ночью, наличие оптической стабилизации изображения с большим основным датчиком и хорошие видеовозможности. К недостаткам отнесли отсутствие специального телеобъектива.

Лучший до 400 долларов – Google Pixel 9a. "Пиксельфоны" известны своим умением делать качественные снимки со сбалансированной экспозицией, яркими цветами и точными оттенками кожи. Pixel 9a также выделяется качественным портретным режимом. Слабым место назвали съемку быстро движущихся объектов и запись видео.

Лучший до 300 долларов – Samsung Galaxy A35 5G. Основная камера 50 мегапикселей обеспечивает четкие, детализированные снимки с хорошей цветопередачей, а 8 МП сверхширокоугольный объектив добавляет универсальности для пейзажных и групповых снимков.

Лучший до 200 долларов – Motorola Moto G Play (2024). Наряду с базовыми режимами фото, видео и портрета, в телефоне появился ночной режим, Spot Color, Dual Capture и многое другое. Зум ограничен 8-кратным цифровым увеличением, а постобработка делает фотографию достойной для использования в большинстве случаев.

Недорогой iPhone с хорошей камерой – iPhone 16е. На задней панели у него всего одна камера, но это добротный 48-мегапиксельный датчик Fusion с расширенными функциями, включая оптическую стабилизацию изображения и различные режимы фотосъемки.

