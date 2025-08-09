Портал Phone Arena, специализирующийся на смартфонах, провел анализ актуальных компактных моделей. Особое внимание уделялось не только габаритам устройств, но и их производительности, наличию необходимых функций, качеству сборки и другим факторам.
Поскольку линейки iPhone Mini и Asus Zenfone фактически умерли, компактными теперь считаются устройства с экранами 6-6,3 дюйма. И в последнее время популярность таких смартфонов растет.
- На первую позицию эксперты поставили обычный iPhone 16, который по сути является современной заменой iPhone 13 Mini. Он очень быстрый, в меру автономный и оснащен 6,1-дюймовой OLED-панелью. Если слухи верны, то в этом году базовая модель вырастет в размерах.
Альтернативой iPhone 16 на Android признан Samsung S25. В то время как многие другие компакты имеют 6,3-дюймовый экран и весят около 190 г, S25 ощущается легким, как перышко, с 6,2-дюймовым экраном и массой 162 г. Вы также получаете новейший чип Snapdragon 8 Elite, отличные камеры и 7-летнюю поддержку ПО.
Google Pixel 9 Pro с 6,3-дюймовым экраном замыкает тройку лидеров. В Phone Arena назвали его лучшим компактным телефоном для любителей фотографии.
- Самым доступным компактным смартфоном на рынке является Google Pixel 9a. Всего за 499 долларов вы получаете новейший чипсет Tensor G4, отличную двойную камеру, все возможности Google AI и 7 лет обновлений Android, как и во флагманской серии. В качестве альтернативы можно рассмотреть iPhone 16e.
- Также обозреватели выделили Motorola Razr Ultra и Motorola Razr (2025). Эти "раскладушки" хоть и имеет 7-дюймовый основной экран, за счет механизма складывания они являются одними из самых компактных решений на рынке.
Ранее у Xiaomi вышел необычайно компактный смартфон с 3,5‑дюймовым экраном – таким в свое время оснащался iPhone 4 и 4S. В Китае смартфон продается за 110 долларов.
Меж тем новые подробности о iPhone 17 могут разочаровать поклонников "компактов". Новинка якобы получит более крупный экран – 6,3 дюйма. Это сделает его таким же по размеру, как iPhone 16 Pro и будущий iPhone 17 Pro.