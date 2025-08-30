Уже 9 сентября Apple проведет осеннюю презентацию, на которой анонсирует смартфоны iPhone 17 и другие "яблочные" устройства. Журналисты 9to5Mac предсказали, какие старые продукты в Купертино уберут из продажи сразу после ивента.
В списке есть и очень свежие девайсы, например, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Вместо снижения цен их просто уберут из официальных продаж. На их место придут iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Также Apple уберет из продажи iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Многие эксперты называют базовую модель 2023 года оптимальным смартфоном бренда по соотношению цена/качество прямо сейчас. Apple все еще официально продает iPhone 15 за 599 долларов на своем сайте.
Новая линейка iPhone, вероятно, будет выглядеть следующим образом:
- iPhone 16e от 599 долларов
- iPhone 16 от 699 долларов
- iPhone 16 Plus от 799 долларов
- iPhone 17 от 799 долларов
- iPhone 17 Air от 949 долларов
- iPhone 17 Pro от 1049 долларов
- iPhone 17 Pro Max от 1199 долларов
Помимо этого журналисты указывают, что с производства, вероятно, снимут следующие гаджеты: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 и AirPods Pro 2.
По слухам, "гвоздем" сентябрьского ивента станет iPhone 17 Air, который заменит собой не слишком популярное семейство Plus. Главной особенностью смартфона станет рекордно низкая толщина – источники говорят о цифре в 5,5 мм – такими тонкими айфоны не были никогда.
Также этой осенью ожидается большое обновление Apple Watch. Базовая модель получит функцию мониторинга давления, модель Watch Ultra вернется после двухлетнего летнего перерыва, а новое поколение Watch SE 3 станет еще дешевле.