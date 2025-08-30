Эксперты называют iPhone 15 самым оптимальным айфоном по соотношению "цена-качество" прямо сейчас.

Уже 9 сентября Apple проведет осеннюю презентацию, на которой анонсирует смартфоны iPhone 17 и другие "яблочные" устройства. Журналисты 9to5Mac предсказали, какие старые продукты в Купертино уберут из продажи сразу после ивента.

В списке есть и очень свежие девайсы, например, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Вместо снижения цен их просто уберут из официальных продаж. На их место придут iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Также Apple уберет из продажи iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Многие эксперты называют базовую модель 2023 года оптимальным смартфоном бренда по соотношению цена/качество прямо сейчас. Apple все еще официально продает iPhone 15 за 599 долларов на своем сайте.

Новая линейка iPhone, вероятно, будет выглядеть следующим образом:

iPhone 16e от 599 долларов

iPhone 16 от 699 долларов

iPhone 16 Plus от 799 долларов

iPhone 17 от 799 долларов

iPhone 17 Air от 949 долларов

iPhone 17 Pro от 1049 долларов

iPhone 17 Pro Max от 1199 долларов

Помимо этого журналисты указывают, что с производства, вероятно, снимут следующие гаджеты: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 и AirPods Pro 2.

По слухам, "гвоздем" сентябрьского ивента станет iPhone 17 Air, который заменит собой не слишком популярное семейство Plus. Главной особенностью смартфона станет рекордно низкая толщина – источники говорят о цифре в 5,5 мм – такими тонкими айфоны не были никогда.

Также этой осенью ожидается большое обновление Apple Watch. Базовая модель получит функцию мониторинга давления, модель Watch Ultra вернется после двухлетнего летнего перерыва, а новое поколение Watch SE 3 станет еще дешевле.

