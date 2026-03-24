Apple готовит самый масштабный редизайн iPhone 'за всю историю': что уже известно

Речь идет о двух устройствах: складной модели, которую ждут уже этой осенью, и юбилейном iPhone к 20-летию бренда.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман, специализирующийся на инсайдах об Apple, сообщил, что компания готовит "самое масштабное обновление iPhone за всю историю". Это включает сразу пару радикальных изменений, которые изменят внешний вид и форм‑фактор популярного смартфона.

Ожидается, что уже этой осенью Apple представит свою первую складную модель iPhone – устройство с разворачивающимся дисплеем, похожим на Samsung Z Fold. Такой смартфон предложит большую внутреннюю панель для видео, игр и многозадачности.

Гурман не приводит деталей о характеристиках, но уточняет, что iOS 27 станет первой мобильной операционной системой, которую Apple пишет с прицелом на складной формат. Система позволит размещать приложения рядом друг с другом, адаптируя интерфейс под большую площадь дисплея.

Изначально предполагалось, что устройство получит усовершенствованный шарнир без заметной складки на месте сгиба, однако позже стало ясно, что инженерам Apple удалось лишь заметно уменьшить складку, а не устранить полностью.

А уже в следующем году, к 20‑летию оригинального iPhone (2007–2027), Apple хочет представит модель с безрамочным дисплеем, который займет всю переднюю панель – фронтальная камера будет расположена под экраном.

Ранее Apple уже открыто подтвердила разработку полностью "безрамочного айфона", о котором мечтал Стив Джобс. За прошедшие годы Apple добилась прогресса в достижении этой цели: сначала вышел iPhone X с безрамочным дисплеем, затем в iPhone 14 Pro "челка" уступила место Dynamic Island, а в прошлом году вышел iPhone Air с корпусом толщиной 5,6 мм.

Пока неясно, успеет ли Apple довести технологию до массового производства к 2027 году, но если это произойдет, это действительно станет важным событием в мире гаджетов, пишет Гурман.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

