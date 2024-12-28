В ЦПД отметили, что это свидетельствует о постепенном уменьшении российского информационного влияния в Европе.

В европейских странах начали блокировать некоторые российские пропагандистские Telegram-каналы. Это решение объясняется нарушением местных законов.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Отмечается, что Telegram-канал пропагандистского издания "РИА Новости" стал недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.

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"Это свидетельствует о постепенном уменьшении российского информационного влияния в Европе, где последовательно противодействуют пропаганде", - заявили в ЦПД.

Кроме того, в Европе блокируются Telegram-каналы "Первого канала", "России 1" и "Известий". РосСМИ также поделились, что все эти каналы недоступны в Нидерландах, Германии, Венгрии, Литве и Испании.

При попытке открыть пропагандистские Telegram-каналы, пользователи получают уведомление о том, что эти каналы нарушили местное законодательство.

Помимо этого Telegram-канал "Известия" недоступен и в Швеции.

Российская пропаганда в Европе - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что в РФ придумали хитрый способ скрыто продвигать пропаганду в Европе. Способ не только продвигает пропаганду, но и перегружает возможности журналистов опровергать российское вранье.

Кроме того, в The Guardian писали, что РФ использует правозащитный фонд для распространения пропаганды в Европе. "Правфонд" потратил миллионы евро на финансирование пропаганды и юридических кампаний.

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