После президентских выборов в США Россия начала активно распространять дезинформацию, которая должна подорвать поддержку Украины среди американцев.

По данным AP, Кремль использует государственные средства массовой информации, а также сайты фейковых новостей и аккаунты в соцсетях, чтобы продвигать нарративы, которые вызывают разногласия в американском обществе.

Например, они распространили фейковое видео, на котором "украинские солдаты" сжигают чучело Трампа. На других видео якобы военные ВСУ стреляют в манекен, одетый в красную шапку с надписью "Сделаем Америку снова великой", сжигают книги новоизбранного президента и называют его трусом.

Видео дня

Отмечается, что эти видео разлетелись далеко за пределами Украины и России, распространяясь среди сторонников Дональда Трампа и сторонников теории заговора "QAnon".

Аналитики, которые отслеживают российскую дезинформацию и пропаганду, говорят, что таким образом Москва пытается изобразить украинцев как ненадежных и нечестных союзников:

"Обескураживая американскую поддержку Украины, Кремль надеется перекрыть наиболее жизненно важный источник военной помощи, который поддерживал украинские надежды с момента вторжения России в феврале 2022 года".

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