Этот малоизвестный браузер признан самым экономичным: он обошел Chrome и Firefox

Самым экономичным в плане потребления памяти оказался Whale.

Для многих пользователей браузер – единственное необходимое приложение на компьютере. Это и рабочий инструмент, и главная программа для отдыха. Чтобы работа и отдых были комфортными, важно, чтобы браузер работал быстро и не потреблял слишком много ресурсов системы.

Редакторы портала Notebookcheck решили проверить, какой из современных веб-браузеров наиболее бережно относится к оперативной памяти (ОЗУ). В тестировании приняли участие 11 сервисов, включая Chrome, Edge, Firefox и Opera.

Методология тестирования включала открытие нескольких вкладок, таких как сайты с обзорами, новостные порталы и YouTube, с последующей фиксацией объема потребляемой памяти в "Диспетчере задач". Результаты получились такими: