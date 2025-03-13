Этот малоизвестный браузер признан самым экономичным: он обошел Chrome и Firefox

Для многих пользователей браузер – единственное необходимое приложение на компьютере. Это и рабочий инструмент, и главная программа для отдыха. Чтобы работа и отдых были комфортными, важно, чтобы браузер работал быстро и не потреблял слишком много ресурсов системы.
Редакторы портала Notebookcheck решили проверить, какой из современных веб-браузеров наиболее бережно относится к оперативной памяти (ОЗУ). В тестировании приняли участие 11 сервисов, включая Chrome, Edge, Firefox и Opera.
Методология тестирования включала открытие нескольких вкладок, таких как сайты с обзорами, новостные порталы и YouTube, с последующей фиксацией объема потребляемой памяти в "Диспетчере задач". Результаты получились такими:
- Whale (Chromium 132) — 1 176 Мб.
- "Яндекс Браузер" (Chromium 132) — 1 194 Мб.
- Maxthon (Chromium 128) — 1 222 Мб.
- Sleipnir (Chromium 131) — 1 228 Мб.
- Firefox 136 — 1 327 Мб.
- Edge (Chromium 134) — 1 486 Мб.
- Chrome (Chromium 134) — 1 516 Мб.
- Opera (Chromium 132) — 1 523 Мб.
- Opera GX (Chromium 132) — 1 586 Мб.
- Opera Air (Chromium 131) — 1 697 Мб.
- Cốc Cốc (Chromium 133) — 1 968 Мб.
Как видно, наиболее экономичными оказались Whale и Maxthon. Chrome стал лишь седьмым, и тестеры отмечают, что для систем с ограниченным объемом оперативки это один из худших выборов.
Ранее эксперты PCWorld проверили скорость шести главных браузеров и определили самый быстрый. Google Chrome, ожидаемо, на первом месте, правда, он имеет один весомый недостаток, отметили тестеры.
Статистика за февраль 2025 года показала, что лидер на рынке браузеров в Украине по-прежнему неизменен. Chrome занимает 55% рынка, хотя решение Microsoft постепенно сокращает отставание. В свою очередь Firefox и Opera используют меньше 15% ПК-юзеров.