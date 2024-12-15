Эксперт также посоветовал, что делать украинцам, чтобы всегда оставаться на связи.

Еще летом 2024 года Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала оборудовать станции связи аккумуляторами, которые могут обеспечить автономную работу до 10 часов. Тем не менее полная готовность сетей остается вызовом для украинских операторов из-за регулярных атак врага по энергосистеме.

Об этом рассказал эксперт в вопросах коммуникаций Александр Глущенко в комментарии "Суспільне Одеса".

По его словам, главные трудности для операторов мобильной связи заключаются в высоких затратах на оборудование, необходимости получения разрешений и обслуживании станций.

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"В Украине сети мобильной связи не проектировались на случай войны. Тот парк аккумуляторов, который был установлен, рассчитывался только на локальные аварии. Поэтому все, что происходит с 2022 года, это результат сверхтяжелого труда телекомотрасли и адаптации ее к вызовам современности", - объяснил эксперт.

Глущенко отметил, что связь все еще может пропадать. Он подчеркнул, что это связано с перегрузкой сетей. Когда одна станция отключается, абоненты автоматически подключаются к другой, создавая колоссальную нагрузку на оборудование.

"Для установки новых аккумуляторов нужно ставить дополнительные шкафы, получать разрешения и адаптировать площади, что занимает время. До 1 февраля на 10 часов автономной работы операторы могут не успеть перейти, но процесс продолжается", - подчеркнул эксперт.

Глущенко также дал несколько советов украинцам, которые хотят оставаться на связи во время блэкаутов. Одним из вариантов может стать покупка Wi-Fi роутера (маршрутизатора) с поддержкой SIM-карт и антенной MIMO. С его помощью можно подключаться к базовым станциям на расстоянии 5-15 км, которые работают на основном питании.

Также оставаться на связи поможет терминал Starlink, считает Глущенко. Он предупредил, что это дорогой, но эффективный вариант, если есть резервное питание.

Помимо этого стоит выбрать оператора мобильной связи с лучшими резервными мощностями, добавил эксперт. Он поделился, что из-за конкуренции на рынке компаниям приходится совершенствовать свои услуги.

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