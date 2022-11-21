По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, восстановление связи по всей стране продолжается 24/7.

Ремонтные команды энергетиков и мобильные операторы запустили еще 3,3 тыс. базовых станций связи по всей Украине в период 19-20 ноября.

"Запустили еще 3300 базовых станций по всей стране за выходные. А это – сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет", - сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, в течение нескольких дней половина мобильной сети Одесской области не функционировала из-за обстрелов россиян энергетической инфраструктуры. Сейчас работает уже 80% сети.

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Министр также подчеркнул, что практически в каждой области страны восстановление связи продолжается 24/7.

Восстановление связи на освобожденных территориях Украины

19 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Херсоне российские оккупанты разрушили практически все оптоволоконные узлы. Тогда команда Минцифры предоставила местным операторам терминалы Starlink и генераторы.

16 ноября стало известно, что Херсон получит еще 210 терминалов "Старлинк" для налаживания интернет-связи.

14 ноября министр также сообщил, что работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нашли в Херсоне растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи, что замедляет процесс ее восстановления.