Доля IT-сектора среди всех услуг составила более 37%.

В течение десяти месяцев 2024 года украинский ІТ-экспорт приносит 530 млн долл. ежемесячно. Об этом сообщает Опедатабот со ссылкой на данные Национального банка Украины.

"В этом году в месяц ІТ-экспорт приносил 530 млн долл. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на уровне 555 млн долл. Наиболее прибыльным для ІТ-экспорта был 2022 год - 600 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля IT-сектора среди всех услуг составила 37,7%. Сумма заработанного украинскими айтишниками уменьшилась за год на 4,4% и составляет 5,31 млрд грн.

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Самый высокий результат IT-экспорта в этом году был зафиксирован в марте - 570 млн долларов. Самый низкий показатель в 510 млн долларов зафиксирован в январе, июне и августе.

Украинский экспорт IT-услуг: главные новости

Ранее сообщалось, что впервые за годы независимости Украины отечественный экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста. В 2023 году экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5% и принесла $6,7 миллиардов, что на $622 миллиона меньше, чем в 2022 году.

В ноябре стало известно, что Украине прогнозируют падение экспорта IT-услуг. Он может снизиться до 6% и составить 6,4 млрд долларов. Таким образом технологическая индустрия второй год подряд не покажет роста по сравнению с прошлым годом.

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