В частности, Генштаб просит учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что время и геолокация на мобильных телефонах украинцев может отображаться некорректно во время воздушных атак российских оккупантов по Украине. Как информируют специалисты, это следствие работы средств радиоэлектронной борьбы.

"В ходе проведения мероприятий по отражению воздушных атак российских оккупантов применяются средства радиоэлектронной борьбы. В частности, для повышения эффективности воздействия на противника применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг). Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени", – отмечается в сообщении.

Владельцам телефонов советуют отключить режим автоматического уточнения времени.

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Кроме того, Генштаб просит учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться.

Средства РЭБ в войне

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) сейчас играет значительную роль в российско-украинской войне. "Электронная война" влияет как на боевые действия на линии фронта, так и на отражение террористических воздушных атак по тылу.

Как отметил старший научный сотрудник Hudson Institute, мозгового центра в Вашингтоне, Брайан Кларк, каждая операция в конфликте теперь должна учитывать действия противника в электромагнитном спектре.

Средства РЭБ не несут угрозу живой силе противника, но влияют на современное оружие, зависящее от постоянного обмена радиосигналами с другими системами на поле боя и вне его.

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