Используйте многофакторную аутентификацию, чтобы уменьшить риски кражи учетных данных.

Через браузеры пользователи получают доступ в цифровое пространство, где можно просматривать контент со всего мира. Сейчас браузеры также хранят учетные данные, файлы cookie, истории поиска и другую ценную информацию о пользователях, которая может оказаться под прицелом киберпреступников.

Злоумышленники могут осуществлять атаки для дистанционного управления устройством или получения доступа к подключенной сети. Кроме этого, личные данные через браузер могут собирать рекламодатели или другие сторонние компании.

В связи с этим специалисты ESET подготовили список самых распространенных угроз и рисков для безопасности браузера, а также советы, которые помогут защититься от злоумышленников во время просмотра веб-страниц.

1. Наличие уязвимостей

Из-за того, что пользователи часто пренебрегают применением регулярных обновлений, браузер и установленные плагины или расширения могут содержать уязвимости. Их злоумышленники используют для похищения конфиденциальных данных или загрузки вредоносного программного обеспечения. Атаки часто начинаются с фишингового письма или сообщения или посещения зараженного сайта с вредоносной программой, а также загрузки опасного файла.

2. Использование программ

Злоумышленники нацелены на программы на компьютере, а браузер при этом используется для доставки или выполнения вредного компонента.

3. Вредоносные плагины

Существуют тысячи плагинов, которые пользователи могут загрузить, чтобы улучшить работу в Интернете. Однако многие из них имеют привилегированный доступ в браузере. Это означает, что злоумышленники могут замаскировать вредоносные плагины под законные и использовать их для кражи данных и загрузки опасного программного обеспечения.

4. Атаки "человек посередине"

Во время этого вида атаки злоумышленник может изменить трафик, например, перенаправить жертву на фишинговую страницу, загрузить программу-вымогатель или похитить учетные данные. Такой риск возрастает при использовании публичных сетей Wi-Fi.

5. Инфицирование системы доменных имен (DNS)

DNS - это адресная книга Интернета, которая преобразует введенные доменные имена в IP-адреса для отображения в браузере сайтов. Однако атаки на систему доменных имен, которые хранятся на компьютере или на сами серверы, могут позволить злоумышленникам перенаправлять браузеры пользователей на вредоносные домены, в том числе фишинговые сайты.

6. Перехват сеанса

Большинство веб-сайтов используют идентификаторы сеанса во время входа пользователей. Если злоумышленникам удастся взломать или перехватить эти идентификаторы (в случае отсутствия шифрования), киберпреступники могут войти на те же сайты или в программы под видом пользователя. В таком случае можно быстро похитить конфиденциальные данные и финансовую информацию.

Все эти сценарии распространены среди злоумышленников, которые хотят похитить конфиденциальные данные пользователей. Кроме того, стоит не забывать о большом количестве файлов cookie, которые содержат данные о просмотре страниц посетителями сайта. Эта информация собирается Интернет-провайдерами, веб-сайтами и рекламодателями.

С одной стороны, файлы cookie хранят информацию, которая может сделать результаты поиска более персонализированными, например, показ релевантной рекламы или сохранение учетных данных для быстрого входа на сайт. Но с другой стороны, они также вызывают сомнения в конфиденциальности и создают риск доступа хакерами к сеансам пользователей.

Как улучшить безопасность браузера

Чтобы предотвратить потенциальные угрозы для безопасности браузера и конфиденциальных данных при просмотре веб-страниц, вам следует следовать следующим советам.

Обновляйте браузер и установленные плагины, чтобы минимизировать шансы использования уязвимостей, а также удалите все устаревшие плагины.

Посещайте только безопасные сайты с использованием протокола HTTPS, о чем свидетельствует замок в адресной строке. В таком случае хакеры не смогут перехватить трафик из браузера к веб-серверу.

Остерегайтесь фишинговых угроз, которые распространяются через электронную почту и онлайн-сообщения. Никогда не отвечайте на нежелательные электронные письма, не проверяя данные отправителя, и не отправляйте конфиденциальную информацию незнакомцам.

Не загружайте подозрительные программы или файлы, а в случае необходимости используйте для этого исключительно официальные ресурсы.

Используйте многофакторную аутентификацию, чтобы уменьшить риски кражи учетных данных.

Применяйте VPN от надежного провайдера, а не бесплатную версию. Это создаст зашифрованный туннель для Интернет-трафика и защитит от отслеживания сторонними людьми.

Загрузите многоуровневое решение для защиты компьютеров и мобильных устройств от различных онлайн-угроз.

Включите автоматические обновления операционной системы и программного обеспечения на устройстве.

Просмотрите настройки конфиденциальности и безопасности браузера, чтобы предотвратить отслеживание и заблокировать сторонние файлы cookie и всплывающие окна.

Отключите автоматическое сохранение пароля в браузере.

Используйте настройки частного просмотра, такие как Chrome Incognito, чтобы предотвратить отслеживание файлов cookie.

Справка. ESET — эксперт в области защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

Вас также могут заинтересовать новости: