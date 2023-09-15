В Бундесвере обдумывают ввести запрет на использование китайских компонентов в важнейших элементах мобильных сетей. В частности, речь идет продукции Huawei, которая угодила в шпионский скандал в США.
Издание Spiegel пишет, что такое решение выступил министр внутренних дел Нени Фазер. Если решение будет принято, то операторы Telekom, Vodafone и Telefónica должны будут избавиться до конца 2024 года от компонентов производителей из Китая, в частности компании Huawei. Кроме того, решение коснется небольших дата-центров, где обрабатываются данные.
Отмечается, что предварительный план предусматривает, что через пять лет в немецких мобильных сетях китайские компоненты должны составлять не более 25% оборудования, а в стратегически важных регионах их должны заместить оборудованием менее рисковых производителей.
Также таких производителей, как Huawei могут обязать раскрывать технический интерфейс, чтобы их оборудованием можно было пользоваться на территории Германии.
В свою очередь в Министерстве цифровизации страны опасаются, что это повлияет на развитие сети скоростного интернета, а замена компонентов из Китая приведет к огромным расходам. В немецких СМИ уже появилась информация, что операторы намерены требовать от правительства компенсации за вынужденные расходы.
Шпионский скандал с Huawei в США - главные новости
В 2018 году главы разведывательных органов США заявили, что не стоит покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа. При этом указано, что техника Huawei якобы имеет "черные двери", при помощи которых китайские спецслужбы могут получить доступ к зашифрованным данным.
В свою очередь в Еврокомиссии считают, что эти компании производят чипы, которые могут использовать "для получения наших секретов".
В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запретил использовать опасное телекоммуникационное оборудование. Позже Huawei попала в черный список США, что ограничило деятельность компании на этой территории.
В мае 2020 года тогдашний глава Госдепартамента США Майк Помпео анонсировал еще больше ограничений Huawei, а летом китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально признали угрозой нацбезопасности из-за тесных связей властями Китая.
В июле 2020 года британское правительство приняло решение об исключении оборудования Huawei в сети 5G до 2027 года. Также появился запрет для шведских операторов на использование оборудования Huawei или ZTE для своих сетей 5G. Значительные ограничения для Huawei и ZTE появились в Австралии, Японии и Чехии.
В то же время компания Huawei отрицает все обвинения. Представители компании обратились в Апелляционный суд США по пятому округу иск с требованием пересмотреть решение Вашингтона.
В ноябре 2022 года администрация Джо Байдена запретила лицензирование нового телекоммуникационного оборудования от китайских компаний Huawei Technologies и ZTE.