Решение администрации Дональда Трампа об отзыве лицензий на поставки оборудования для Huawei затронет как лицензии на поставки продукции и технологий стоимостью $120 млрд, так и лицензии на $280 млрд, рассмотрение которых еще не началось.

Администрация Трампа уведомила поставщиков Huawei, в том числе производителя микросхем Intel, об отзыве лицензий на поставки оборудования для китайской компании и намерена отклонить десятки других заявок.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что эта мера направленная против Huawei вероятно стало последним из длительных усилий администрации Трампа по ослаблению крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, который Вашингтон рассматривает как угрозу национальной безопасности.

Как пишет издание, в электронном письме Ассоциации полупроводниковой промышленности говорится о планах Минторга США «отклонить значительное количество запросов на лицензию для экспорта в Huawei и отозвать по крайней мере одну ранее выданную лицензию».

По словам источников, знакомых с ситуацией, отзывов лицензий на самом деле было несколько. По словам одного из собеседников агентства, у четырех компаний отобрали восемь лицензий. Как минимум одна лицензия была отозвана у японского производителя чипов флэш-памяти Kioxia (ранее — Toshiba Memory). Также в числе пострадавших называют компанию Intel.

В электронном письме сообщалось, что отмечалось, что действия охватывают «широкий спектр» продукции электронной промышленности.

Что этому предшествовало

В Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Решение начало действовать от 30 июня.

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.

23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

23 декабря 2020 года правительство США заявило о том, что может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

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Автор: УНИАН