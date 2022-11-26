В США опасаются, что Пекин может использовать китайские компании для шпионажа за американцами.

Администрация президента США Джо Байдена запретила лицензирование нового телекоммуникационного оборудования от китайских компаний Huawei Technologies и ZTE, поскольку оно представляет собой "неприемлемый риск" для национальной безопасности США.

Федеральная комиссия связи США (FCC) заявила, что приняла окончательные правила, которые запрещают продажу или импорт оборудования, произведенного китайским производителем оборудования для видеонаблюдения Dahua Technology, фирмой видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology и телекоммуникационной компанией Hytera Communications, пишет CNN.

Этот шаг Вашингтона в отношении китайских технологических гигантов вызван опасениями, что Пекин может использовать китайские компании для шпионажа за американцами.

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"Эти новые правила являются важной частью наших текущих действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями", — заявила глава FCC Джессика Розенворсел.

CNN напоминает, что в июне 2021 года FCC заявила, что рассматривает возможность запретить все разрешения на использование оборудования для всех компаний из указанного списка.

Это произошло после того, как в марте 2021 года пять китайских компаний были включены в так называемый "закрытый список" как представляющие угрозу национальной безопасности согласно закону от 2019 года, направленного на защиту коммуникационных сетей США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp Hikvision и Dahua.

Проблемы китайских технологических компаний в США

В 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не советуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа. Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые позволяют китайским спецслужбам иметь доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении и запретил американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности. В этом же году США внесли Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.

В мае 2020 года тогдашний глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором анонсировал еще больше ограничений на экспорт американских товаров для компании Huawei.

Летом 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. В FCC отметили, что Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая, военным ведомством КНР и подчиняются китайскому законодательству, обязывающему их сотрудничать с разведывательными органами государства.

В июле того же года правительство Великобритании приняло решение об исключении оборудования Huawei в сети 5G до 2027 года. Власти Швеции также запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G. Австралия, Япония, Чехия также ввели значительные ограничения на Huawei и ZTE.

Между тем Huawei отвергает все обвинения, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков". Компания также подала в Апелляционный суд Соединенных Штатов по пятому округу иск, в котором потребовала пересмотреть решение FCC, которым она была признана угрозой национальной безопасности США, а покупки оборудования Huawei американскими операторами связи были блокированы.

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