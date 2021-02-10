Huawei хочет оспорить свой статус «угрозы нацбезопасности США».

Китайская Huawei Technologies собирается оспорить решение Федеральной комиссии по связи (FCC), которая признала компанию угрозой нацбезопасности США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Соответствующий иск Huawei подала в Апелляционный суд Соединенных Штатов по пятому округу.

Китайская компания потребовала пересмотреть решение FCC, которым она была признана угрозой национальной безопасности США, а покупки оборудования Huawei американскими операторами связи были блокированы.

В иске Huawei говорится, что постановление Комиссии, вынесенное в декабре, превышало ее полномочия и было «произвольным, капризным и злоупотреблением полномочиями, не подтвержденным существенными доказательствами».

В то же время в FCC считают свое решение законным и заявляют, что продолжат его защищать.

Huawei: история конфликта

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Решение начало действовать от 30 июня 2020 года.

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.

23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

23 декабря 2020 года правительство США заявило о том, что может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

18 января 2021 года администрация Трампа уведомила поставщиков Huawei, в том числе производителя микросхем Intel, об отзыве лицензий на поставки оборудования для китайской компании и намерена отклонить десятки других заявок.

По состоянию на 28 января 2021 года санкции США почти в два раза обвалили продажи Huawei.

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Автор: Елена Коваленко