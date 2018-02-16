Разведка США не рекомендует американцам покупать телефоны ZTE и Huawei из-за риска шпионажа

По словам директора ФБР Криса Рея, китайская продукция может собирать информацию, а также вести шпионаж.

Директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала CNBC, со ссылкой на заседание комитета по разведке при Сенате США.

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«Директора ЦРУ, ФБР, АНБ и ряда других разведывательных органов выражают свое недоверие к конкурирующей с Apple компании Huawei и другой китайской телекоммуникационной компании ZTE», - говорится в тексте.

По словам директора ФБР Крис Рэй, китайская продукция может собирать информацию, а также вести тайный шпионаж.

«Ми глубоко озабочены рисками при допуске любых компаний или организаций, связанных с иностранными правительствами, которые не разделяют наши ценности, в наши телекоммуникационные сети», - сказал он.

Отмечается, что во время слушания руководители разведки высоко оценили американские телекоммуникационные компании за их решительное сопротивление китайским компаниям. Huawei пытается выйти на рынок США благодаря партнерству с AT&T, которое в конечном итоге было отменено.