У этих мини-накопителей есть гораздо больше возможностей, чем могло показаться изначально.

Наверняка практически у каждого где-то в доме завалялись 1-2 неиспользуемые USB-флешки. Некогда чудо инженерной мысли сменили внешние жесткие диски и SSD, которые предоставляют в разы больше памяти и молниеносную скорость считывания.

Тем не менее, у этих мини-накопителей есть гораздо больше возможностей, чем могло показаться изначально. Как раз о них и пойдет речь в заметке ниже.

Сделайте ключ для блокировки и разблокировки компьютера

Если авторизация через пароль не кажется вам достаточно защищенной, можно повысить безопасности за счет флешки, установив на нее специальные программы. Например, Rohos Logon Key и USB Raptor.

Суть в том, что для разблокировки системы потребуется вставить в компьютер флешку – без нее ПК блокируется, и никто не может получить доступ к файлам.

Храните на ней переносные программы

У каждой популярной программы есть Portable‑версия. Их фишка в том, что они запускаются не с жесткого диска или SSD, а с флешки.

Например, установив на свою флешку Portable‑версию Chrome, Opera или другого браузера, которым вы пользуетесь, все установленные расширения, закладки и сайты переносятся вместе с ней. Это особенно пригодится тем, кто часто работает за чужими компьютерами – например, в университетской библиотеке или в интернет‑кафе.

Найти Portable‑версию практически любой программы можно здесь.

Подготовьте диск восстановления системы

Если ваш компьютер дал перманентный сбой – например, поврежден загрузчик Windows – спасти его с помощью диска восстановления системы. Достаточно воткнуть "аварийную" флешку в устройство, перезагрузиться, и можно будет починить несчастную ОС.

Создать такой диск займет не больше 10 минут вашего времени. Перейдите в "Пуск" → "Диск восстановления", откройте появившуюся утилиту и следуйте инструкциям.

Ускорьте работу ПК

В системах Windows существует тип приложений (например, ReadyBoost), которые ускоряют работу ПК с помощью флешки, используя ее как дополнительную оперативную память.

Для современных компьютеров надобности в ней как таковой нет, поскольку ОЗУ и так хватает. Но если у вас есть устаревшее железо, скажем, с 3-4 ГБ оперативки, можно получить все преимущества быстрого запуска без потери физической памяти.

Установите набор ретроигр

Вариант для ретрогеймеров. Если немного заморочиться, то можно установить на старую флешку эмулятор, скажем, для Sega, закинуть туда несколько ROM‑файлов с любимыми олдскульными проектами и в любой момент окунуться в нестареющую классику.

Благо ретро-игры требуют очень мало памяти и успешно запускаются практически на чем угодно.

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