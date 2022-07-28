Три способа узнать наверняка, стоит ли менять батарею или проблема в другом.

Еще каких-то 10 лет назад зарядки телефона могло спокойно хватить на неделю работы, нынче "подкармливать" аппарат приходится чуть ли не каждый день, будь-то бюджетник или топовый флагман.

Если у вас Android-смартфон и вы хотите узнать, сколько ему еще "осталось", вы можете воспользоваться одним из способов, перечисленных ниже.

С помощью сервисного кода

Вы можете получить доступ к сервисному меню, набрав на своем смартфоне следующую комбинацию: ##4636##.

В результате на дисплее отобразится меню, похожее на то, что на изображении ниже. Далее вам нужно выбрать пункт "Battery information".

Стоит отметить, что бывают случаи, когда производитель блокирует доступ к этому меню или к параметру, связанному с аккумуляторной батареей вашего смартфона.

При помощи предустановленного ПО

Такое есть, например, у Самсунга. Называется программка Samsung Members, заходите в "Поддержку" → "Диагностика" → "Состояние аккумулятора".

Через сторонние приложения

Скачать их можно бесплатно в Google Play. Они не только позволяют быстро сориентироваться и получить примерное представление о состояние аккумулятора, но и предоставляют полезные функции по типу экономии заряда.

Самые популярные из них – Accu​Battery, 3C Battery Manager, AIDA64 (также можно получить информацию о процессоре, ОЗУ, используемых датчиках и т.д).

После их установки рекомендуется пару раз разрядить и зарядить устройство: тогда вы сможете точно понять, стоит ли менять батарею или нет.

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