Быстрый перенос фото, видео, контактов, приложений и многого другого без каких-либо проводов.

Компания Google расширила список устройств, которые поддерживаются официальным приложением для миграции с iPhone на Android-смартфон. Ранее оно работало только на устройствах Pixel.

Теперь же приложение "Переход на Android" поддерживает все устройства на базе Android 12, говорится в блоге техногиганта.

Приложение позволяет переместить фотографии, видео, контакты, программы и многое другое без каких-либо проводов. Все, что для этого нужно – подключить устройства друг к другу по Wi-Fi. Далее утилита поможет с миграцией данных, сопровождая пользователей подсказками на протяжении всего процесса.

Скачать приложение можно совершенно бесплатно из онлайн-магазина App Store. Единственное ограничение – ваш айфон должен поддерживать iOS не ниже 12-й.

К слову, у Apple есть похожее приложение "Переход на iOS", работающее в обратную сторону – оно предназначено для переноса данных с Android-устройства на айфон.

Ранее УНИАН рассказывал о главных фишках платной подписки "Телеграма", и пытался разобраться, стоит ли оно того.

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