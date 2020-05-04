"Пандемия никуда не исчезла": в Минспорта уточнили детали смягчения карантина для спортсменов

Министр Вадим Гутцайт обратился ко всем федерациям.

Спортивные федерации получили письмо от министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта относительно смягчения карантина для спортсменов.

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Текст письма опубликовала пресс-служба Федерации тенниса Украины.

"Сегодня прошло внеочередное заседание Кабмина. Рассматривался вопрос постепенного выхода из карантина. Среди прочего, были внесены и вопросы отрасли. Позиция Министерства молодежи и спорта следующая:

- На первом этапе выхода из карантина снять ограничения с посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, спортивных площадок. Это наконец откроет возможность для оздоровительной двигательной активности каждого украинца;

- Начинаем учебно-тренировочный процесс национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта, видам спорта лиц с инвалидностью. Соответственно, возобновляем работу заведений, которые обеспечат этот процесс.

Окончательный вариант постановления будет опубликован на сайте правительства через несколько дней.

Не забывайте, что карантин продолжается, а пандемия, к сожалению, никуда не исчезла. Продолжайте придерживаться социальной дистанции и выполнять все санитарные условия. Берегите себя и своих близких", - сказано в письме министра.

Также Гутцайт в эфире телеканала "Футбол 1" уточнил, что футбольные клубы смогут тренироваться в обычном режиме:

"Не будет ограничения групп при тренировках клубов. Это касается команд, которые будут готовиться к соревнованиям. Для нас это очень важный первый этап. Прошу не забывать, что люди болеют, умирают. Нам очень важно, чтобы все наши спортсмены были здоровыми. Не только спортсмены, но и все граждане Украины".

Напомним, карантин в Украине продлен до 22 мая. Спортсмены получат возможность возобновить тренировки с 11 мая, однако о проведении соревнований речи пока не идет.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны обязательные условия для возобновления футбольного сезона в Украине.