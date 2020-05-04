Возобновление сезона в УПЛ: стали известны обязательные условия

Лига рассчитывает возобновить сезон в конце мая.

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий раскрыл подробности плана возобновления сезона.

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Функционер дал комментарий в эфире программы "Великий футбол", подтвердив информацию СМИ о возможном проведении первого матча уже в конце мая.

"Мы представили клубам оптимистический сценарий возобновления чемпионата. Планируем, что 30 мая состоится первый матч доигровки, 24-го тура.

Конечно, обязательным условием будет проведение тестирования на коронавирус. Клубы задавали вопросы, что есть определенные трудности с необходимым количеством тестов. Поможет ли УАФ и лига. Мы сообщили, что с нашей стороны сделаем все, что сможем для помощи. УАФ будет обращаться в министерство, чтобы тесты были по приемлемой цене. Она варьируется: 500 гривень, есть две тысячи гривень, есть пять тысяч гривень", - сказал Дикий.

Директор отметил, что будет создан единый механизм для организации поединков:

"Обязательно должен быть единый протокол. Есть протокол Бундеслиги. Совместно с УАФ работаем над тем, чтобы внедрить свой протокол, который будет обязателен перед всеми матчами чемпионата. Будут единые требования к тестированию. Только в случае негативного результата будет зеленый свет, чтобы могли футболисты принять участие в матче".

При этом окончательное решение все равно будет принимать правительство страны:

"Мы зависим от решения правительства. Если 12 мая мы увидим послабление карантина, то сможем приступить к полноценному тренировочному процессу, сможем понимать, что матчи могут происходить, конечно, без зрителей. Тогда 30 мая стартует доигровка чемпионата", - добавил Дикий.

Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис назвал два справедливых сценария завершения сезона в УПЛ.