Безопасность - на первом месте: украинский борец Беленюк показал, как должна выглядеть тренировка на карантине (видео)

Спортсмен-депутат напомнил о необходимости надевать маску в любой ситуации.

Борец греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк продолжает поддерживать форму, несмотря на карантин в связи с пандемией коронавируса.

На своей странице в Instagram Беленюк продемонстрировал, как обезопасить себя во время тренировки. Спортсмен надел маску и совершил несколько бросков, используя манекен. При этом маска присутствовала и на "оппоненте" борца.

"Друзья, если вам повезло даже во время карантина иметь возможность тренироваться, тренировка должна быть безопасной", - заявил Беленюк.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире остановлены практически все спортивные соревнования, а большинство спортсменов находятся дома и призывают людей поменьше выходить на улицу.

УНИАН ранее сообщал о том, что Беленюк оценил ситуацию с возможным сокращением финансирования спорта.