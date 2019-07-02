Скандал в украинском велоспорте: министр Жданов прояснил ситуацию с контрактом Соловей

Федерация велоспорта Украины не сможет разорвать контракт с велогонщицей.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию с контрактом украинской велогонщицы Анны Соловей, который хочет разорвать глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

На своей странице в Facebook Жданов отметил, что контракт с Соловей может разорвать только Министерство молодежи и спорта.

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"Об угрозах руководителя Федерации велосипедного спорта исключить чемпионку II Европейских игр Анну Соловей из состава сборной команды Украины. Национальная сборная команда Украины формируется по представлению профильной федерации, но приказом министерства. Спортсменкой заключен контракт именно с Министерством молодежи и спорта и разорвать его может только этот орган исполнительной власти", - написал Жданов.

Министр подчеркнул, что нет никаких оснований для разрыва контракта:

"Согласно спортивного принципа, нет никаких оснований разрывать этот контракт с успешной велогонщицей, которая имеет все шансы побороться за награды для Украины на летних Олимпийских играх в Токио-2020".

Также Жданов рассказал о том, сколько денег государство выделило на подготовку Соловей и подчеркнул, что министерство финансирует сборную команду по велоспорту, но не Федерацию велосипедного спорта:

"Государственные средства выделяются не в федерацию, а на развитие вида спорта".

Напомним, конфликт между Башенко и Соловей разгорелся в Facebook. При этом глава ФВУ несколько раз нахамил спортсменке и пообещал выгнать ее из сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минспорта заявили, что в данной ситуации полностью поддерживают Соловей.